MNB Fogyasztói percek – Szabályozottá válik a kriptopiac Magyarországon

Az EU-ban egy uniós székhellyel rendelkező kibocsátó vagy szolgáltató határon átnyúló szolgáltatást is kínálhat. Ez azt jelenti, hogy az MNB csak az itthoni székhelyű kibocsátókat, brókereket és tőzsdéket felügyelheti teljes mértékben, a más uniós tagállamban engedélyezettek esetében a felügyelést elsődlegesen a székhely szerinti pénzügyi felügyelet/jegybank látja el. A MiCA és a kriptotörvény alapján a magyarországi intézményeknél általános elvárás, hogy (hacsak a felek másképp nem állapodnak meg) az ügyfelekkel magyar nyelven kommunikáljanak. A kriptopiaci szereplőknek emellett fogyasztóvédelmi kapcsolattartót is ki kell jelölniük az ezzel kapcsolatos ügyek kezelésére, s annak személyét az MNB-nek is jelezniük kell.

Az ügyfeleket segítő fontos eszköz, hogy a kriptoeszköz kibocsátójának a MiCA rendelet alapján ezentúl egy kriptoeszköz-alapdokumentumban, az úgynevezett white paperben közérthető nyelven be kell mutatnia a saját tevékenységét (termék, szolgáltatások), a nyilvánosságnak felajánlani kívánt kriptoeszközt, a felajánlás célját, menetét, és külön ki kell emelni a kockázatokat is. Ez a dokumentum tehát tulajdonképpen egy kibocsátói kézikönyv az adott projekthez, amelynek alapján az ügyfél képes dönteni arról, hogy be akar-e szállni a kriptoeszközbe.