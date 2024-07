Morgan Stanley: jól fut a szekér, ám némi üröm is vegyül az örömbe

Az idén gyakorlatilag pénzgyárként működő befektetési banki és vagyonkezelési üzletágainak köszönhetően a Morgan Stanley második negyedéves nyeresége éves bázison 41 százalékkal, 3,08 milliárd dollárra, azaz részvényenként (EPS) 1,82 dollárra emelkedett – derült ki a pénzintézet kedden délután publikált gyorsjelentéséből. A bevétel alakulása sem okozott csalódást a befektetőknek, hiszen 12 százalékkal, 15,02 milliárd dollárra emelkedett.

Felemás adatokat közölt a Morgan Stanley / Fotó: Shutterstock

A Wall Street pörgette a Morgan Stanley bevételeit

Ráadásul mindkét kulcsfontosságú szám felülmúlta az elemzők várakozását is, mivel mindössze 1,65 dolláros EPS-re és 14,3 milliárd dolláros összbevételre számított a piac.

A bank hatalmas vagyonkezelési üzletágát alapvetően a Wall Street magas tőzsdei árfolyamai pörgették fel, lévén jócskán felduzzasztották a bank által beszedett jutalékokat és kezelési díjakat – írja a CNBC. A tőzsdei aktivitás növekedése ugyanakkor a Morgan Stanley befektetési banki tevékenységét is segítette, miután tavaly betlizett a divízió.

Idén azonban új szelek fújtak a szegmensben, nagyon mentek

a felvásárlások,

az adósságértékesítések

és a részvénykibocsátások is.

A Dealogic pénzügyi piackutató cég adatai szerint az első fél évben a befektetési banki bevételek világszerte 17 százalékkal, 41,6 milliárd dollárra bővültek. Ehhez képest a Morgan Stanley állva hagyhatta a mezőnyt, mert a második negyedévben 51 százalékkal, 1,62 milliárd dollárra növelte az üzletágból befolyó bevételeit.

Folytatódott tehát kedden is az amerikai bankok diadalmenete. A JPMorgan, a Citigroup, a Goldman Sachs és a Bank of America után újabb nagybank vert rá az elemzői előrejelzésekre.

Némi üröm is vegyült az örömbe

Némi üröm is vegyült azonban az örömbe a Morgan Stanley-nél, a bank vagyonkezelési divíziójának a növekedése ugyanis a lassulás jeleit mutatja, dacára annak, hogy a negyedévben még lendületesen növelte a bevételeit. Az üzletág ugyanis csupán 36,4 milliárd dollárnyi új nettó eszközt vonzott a tárgyidőszakban, amely jóval elmaradt az elemzők 57,5 milliárd dolláros várakozásától, az egy évvel ezelőtti közel 90 milliárd dolláros értékről nem is beszélve – írja a Financial Times.