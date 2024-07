Német autógyártók: kiemelkedik a Debrecenbe tartó BMW teljesítménye

Az első fél év során a Mercedes, a BMW, a Volkswagen és a Porsche is csökkenő értékesítésről számolt be, a különösen gyenge kínai kereslet mellett. Messze a legkisebb, 0,1 százalékos visszaesést viszont a BMW szenvedte el, amelynek e-autó értékesítése is túlszárnyalta riválisai teljesítményét.