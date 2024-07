Nincs túl jó bőrben az amerikai fogyasztó

Márpedig az amerikai gazdaság legnagyobb hajtóereje nem más, mint az amerikai fogyasztó. Ő pedig épp nincs túl jó bőrben. A lakosság mostanra felélte a járvány alatt felhalmozott többletmegtakarítását, a rendelkezésre álló jövedelemnek pedig kevesebb mint négy százalékát takarítja meg. Mindez azt jelenti, hogy a fogyasztás növekedésének utolsó mentsvára a hitelből való finanszírozás. Ez önmagéban nem áll messze az amerikai fogyasztótól, bár az utóbbi 10-15 évben megszokottnál magasabb kamatszint erre is rányomhatja a bélyegét. A jegybank által végrehajtott monetáris szigorítás hatása nem azonnali, hanem késleltetett: a hitelfelvevők jelenleg mindössze négy százalék kamatot fizetnek a jelzáloghitelekre, miközben az új hiteleket hét százalékon adják. A magasabb kamatok hatását illusztrálja az is, hogy a hitelkártya nemteljesítési arány is fokozatosan növekszik.

A tőzsde számára a fogyasztói trendek azért fontosak, mert azok határozzák meg a vállalati profitokat. Relatíve alacsonynak tűnő kilengések a fogyasztásban jelentős hatást gyakorolhatnak a profitmarzsokra. A jelenleg a részvénypiacok magas profitnövekedést áraznak, amelyet az S&P 500 historikusan magas 25 körüli P/E (ár/nyereség) rátája mutat. Ez négyszázalékos eredményhozamot jelent, amely kevesebb, mint amit a kockázatmentes amerikai állampapírokkal el lehet érni. Ebből az következik, hogy a részvényárfolyamok a vállalati profitok jelentős emelkedését árazták be. Ez kétféleképpen tud megtörténni: vagy gyorsan bővül a gazdaság vagy a profitmarzsok javulnak.

Az atalantai Fed második negyedéves GDP-várakozása az utóbbi két hónapban több mint négy százalékról másfél százalékra csökkent. A JP Morgan elemzői szerint pedig a mesterséges intelligencia minden hype ellenére valószínűtlen, hogy a közeljövőben jelentősen növeli a termelékenységet, feltehetően érdemben nem fog hozzájárulni a növekedéshez.

A gazdasági lassulást és a munkaerőpiac romlását figyelembe véve a dolgoknak elég vékony mezsgyén kell alakulniuk, hogy minden a piac által árazott forgatókönyv szerint történjen meg. Leegyszerűsítve: rövid távon semmi nem romolhat el. Peter Berezin szerint nem így lesz. A növekvő munkanélküliség a lakosságot arra ösztönözheti, hogy a fogyasztást visszafogva növelje a megtakarítási rátáját. Ha pedig a fogyasztás visszaesik, akkor az amerikai gazdaság is megtorpan, ami előbb-utóbb részvénypiaci eséshez vezet.