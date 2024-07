Fellélegezhet a Philips, visszatért a bizalom

Viharos két év után visszaköltözött az erő a Philipsbe: az immár főként az egészségiparban tevékenykedő holland óriásvállalat részvényárfolyama 10 százalékot ugrott hétfő délelőtt az amszterdami tőzsdén, miután kiderült, hogy vásárlói a korábbi botrányok lezárása után megbocsátottak, és új megrendelésekkel halmozták el az eindhoveni központú céget.

A Philips észak-amerikai megrendelései ismét felszálló ágban vannak /Fotó: AFP

A megrendelésállomány 9 százalékkal nőtt az idei második negyedévben – derül ki a társaság frissen publikált gyorsjelentéséből. Az árfolyam egyébként az idén 28 százalékot szedett magára, ám a 2021 júniusában elrendelt tömeges lélegeztetőgép-visszahívás óta még mindig nagyjából 40 százalékos mínuszban van.

A Philipset és társait is vizsgálják a kínai hatóságok

Az árfolyamugrás nemcsak az elsősorban Észak-Amerikából befutó pluszmegrendeléseknek, hanem a cég javuló és egyben az elemzői becsléseket felülmúló teljesítményének is köszönhető.

Roy Jakobs vezérigazgató a gyorsjelentés publikálását követő elemzői tájékoztatón kiemelte, hogy a megrendelések bővülése a folyó negyedévben is folytatódik, s Amerikához e tekintetben reményei szerint Kína is felzárkózik majd, ahol most kisebb visszaesést tapasztaltak az igényekben. Ennek a hátterében az áll, hogy

a kínai hatóságok átfogó korrupcióellenes vizsgálatot rendeltek el az egészségügyben,

azzal a kimondott szándékkal, hogy a simlis külföldi cégeket kiszűrve egyre több megrendelés a kínai tulajdonú vállalatoknál landoljon, ezzel is segítve a hazai ipart. Az irányított vizsgálatoknak megfelelően a hatóságok országszerte szigorú termékkövetelményeket vezettek be számos eszközkategóriában, előnyben részesítve a hazai beszállítókat.

A Philips második negyedéves bevételei 2 százalékkal, 4,46 milliárd euróra nőttek,

adózott nyeresége pedig hatszorosára, 452 millió euróra gyarapodott,

szemben a Bloomberg elemzői konszenzusában szereplő 426,3 millió euróval.

Az eredménynél egy egyszeri, 538 millió eurós tétel is szerepel, ami a Philips felelősségbiztosítása alapján folyt be a céghez az amerikai visszahívási botránnyal kapcsolatos perek rendezésével kapcsolatosan.