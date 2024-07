United Airlines: rekordnövekedés vagy kihívások az égi úton?

A United Airlines története 1929-re nyúlik vissza, amikor Bill Boeing és Fred Rentschler megalapította a United Aircraft and Transport vállalatot. Három évvel később, 1931-ben a céget átnevezték United Air Linesra (UAL), és az első légitársaság volt, amely parttól partig tartó légi járatokat kínált New Yorkból San Franciscóba és Los Angelesbe. A második világháború alatt a társaság teherszállító szolgáltatásokat is nyújtott, és az 1960-as évekre már az amerikai légitársaságok között a legtöbb utasszállító mérfölddel rendelkezett.

2024-ben a United Airlines Holdings a negyedik legnagyobb légitársaság a piaci kapitalizáció alapján, 15,95 milliárd dolláros értékkel. A vállalat Észak-Amerika egész területén végez személyszállítást, valamint árut is szállít ázsiai, európai, afrikai, csendes-óceáni, közel-keleti és latin-amerikai célállomásokra. Bár globális a jelenléte, ennek ellenére bevételének közel 90 százaléka a belföldi piacról származik, ami azt jelzi, hogy a belföldi utazási szegmens továbbra is a vállalat fő bevételi forrása.

Az amerikai légi közlekedési szektor az utóbbi évtizedekben jelentős átalakuláson ment keresztül, és a jelenlegi piaci környezet is számos kihívást tartogat. A United Airlines legfrissebb negyedéves eredményei és az iparági trendek rávilágítanak arra, hogy bár a légi utazás kereslete rekordszintet ért el a nyári szezonban, a légitársaságok nem tudják teljes mértékben kihasználni ezt a növekedést.

A piaci bizalom hiánya jól tükröződik a légi közlekedési ETF (JETS) – árfolyamesésére spekuláló – jelentős shortállományában, amely a közkézhányad több mint 27 százalékát teszi ki – ez a legmagasabb érték 2019 óta. A JETS az elmúlt 12 hónapban 12 százalékos, az S&P Supercomposite Airlines Index 20 százalékos esést produkált, míg az S&P 500 Index 23 százalékos emelkedést ért el, ami rávilágít arra, hogy a légi közlekedési szektor nem tudott lépést tartani a szélesebb piaci növekedéssel.

A United Airlines legutóbbi pénzügyi jelentése vegyes fogadtatásra talált. A vállalat 14,99 milliárd dollár bevételt ért el a második negyedévben, ami 5,7 százalékos növekedés az előző évhez képest. Az egy részvényre jutó korrigált nyereség (EPS) 4,14 dollár volt, ami meghaladta az elemzői várakozásokat (3,93 dollár), de elmaradt a tavalyi év azonos időszakának 5,03 dolláros eredményétől. Az utasforgalom bevétele 13,68 milliárd dollárra nőtt, ami 5,2 százalékos emelkedés. A harmadik negyedévre vonatkozó előrejelzések azonban csalódást keltettek, mivel az UAL 2,75–3,25 dollár közötti korrigált EPS-t vár, ami alacsonyabb a Bloomberg konszenzusos előrejelzésénél (3,38 dollár).