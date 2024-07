Vaskos amerikai kötvényhozamok, a kisrészvények reneszánsza, MI és kamatvágás - az elemzők szerint ez látszik a horizonton

Hatalmasat fordult az amerikai kötvénypiac az utóbbi években, míg 2008 és 2021 között a biztonságosnak mondható amerikai államkötvényekkel alig lehetett megverni az inflációt, 2022-ben gyökeresen megváltozott helyzet, és azóta vonzó lehetőségeket kínálnak a dollárkötvények – írja az MBH Bank harmadik negyedévre szóló befektetési hírlevele.

Főként a Wall Street környékén kalandozik az MBH Bank befektetői hírlevele / Fotó: GettyImages

Szabad szemmel is látható amerikai kötvényhozamok

A piac úgy véli, hogy a tengerentúli infláció az elkövetkező 5 évben átlagosan 2,28 százalék lehet, ami nem csupán egy elemzői becslés, hiszen az inflációindexált államkötvények és a nominális kötvények hozamkülönbözetéből lehet kiszámolni ezt az értéket, azaz a befektetők a pénzükkel adnak súlyt a várakozásnak.

Ehhez képest pedig a június végén elérhető 5 éves hozam az amerikai állampapírpiacon 4,38 százalék volt, azaz a reálhozam 2,1 százalék, ami már szabad szemmel is jól látható.

Kellemes évtized várhat a kis- és közepes cégekre

Az amerikai kötvénypiacon kívül érdekes lehet azonban a mesterséges itelligencia (MI) árnyékában háttérbe szorult többi részvényszegmens is, főként a kisebb méretű cégek papírjai, amelyek kedvező értékeltségen forognak – folytatja a bank.

A történelmi mintából kiindulva minél alacsonyabb kezdeti költséggel lépnek be a befektetők egy adott részvénypiacra, a hosszú távú – azaz például 10 éves – teljesítmény annál kedvezőbb lehet.

Az elmúlt 20 évben pedig kevés alkalommal forgott ekkora diszkonton a kis kapitalizációjú vállalatok indexe. Az egy részvényre jutó bevétel alapján (P/S) az irányadó amerikai S&P 500-index közel kétszer olyan drága, mint a kisebb vállalatokat tömörítő Russell 2000-index.

Az MBH Bank elemzőinek modellje szerint ez az értékeltségbeli eltérés a kis- és közepes vállalatok akár 5,4 százalékos túlteljesítéshez is vezethet.

Tarol az MI, beindult a kamatvágás

Közben persze a legnagyobb amerikai cégek sem lazítanak. Újabb csúcsokat döntenek a részvénypiacok, kiváltképp az MI-sztorival leginkább reflektorfénybe került Egyesült Államokban.

Az előző negyedévre várt korrekció áprilisban ugyan hirtelen mégis beköszöntött, ám aztán hasonló hirtelenséggel távozott is, és a tengerentúli tőzsde azóta is szinte töretlenül halad felfelé. Az amerikai piac ugyan nagyjából fair ára közelében forog, ám továbbra is feszített értékeltségek és magas koncentráció jellemzi, ami sebezhetővé teszi a ralit.

Mindeközben historikusan is egyedülálló forgatókönyv kerekedett ki júniusban, amikor az Európai Központi Bank (EKB) 2016 óta először csökkentette az irányadó kamatokat – az amerikai jegybankot, a Fedet megelőzve.

A jegybankoktól további két-két kamatvágás a legvalószínűbb szcenárió idén, a ciklus pedig jövőre folytatódhat, bár a ragadósnak tűnő eurózónás inflációs adatok adhatnak okot némi aggodalomra.