Waberer’s: elitklubba került a társaság

Közzétette a legkeresettebb hazai részvények legfrissebb listáját a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kedd délután. A pesti börze „elitklubjába” két új részvény is bekerült.

A Waberer’s is likvid értékpapírnak számít / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A második negyedévben hét magyar társaság részvényeinek napi átlagos kereskedési forgalma is meghaladta a százmillió forintot, ezáltal likvid értékpapírnak számítanak a tőzsdeüzemeltető közleménye szerint.

Erre a teljesítményre április és június között

az OTP,

a Richter,

a Mol,

a Magyar Telekom

és az Opus

mellett két olyan részvény is képes volt, amelyek az év első három hónapjában még nem számítottak likvidnek. A Waberer’s és a Delta Technologies most azonban megugrotta ezt a szintet. Érdekesség, hogy a fenti részvények mellett egy a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett tőzsdén kereskedett alapnak (ETF), a Cetop ETF-nek is sikerült a likviditási küszöböt átlépnie.

A január és március között még likvid részvénynek számító 4iG ellenben lekerült a BÉT likvid értékpapírjainak listájáról.

A likvid minősítés gyakorlati előnyöket is jelent a kibocsátóknak, a vonatkozó kormányrendelet rendelkezéseinek értelmében a befektetési alapok ugyanis az általános, 10 százalékos korlát helyett eszközeik akár 15 százalékát is befektethetik ilyen, likvidnek minősülő értékpapírokba.