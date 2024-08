A kínai jüan válthatja a japán jent a dollárral szembeni kamatügyletekben

A kínai jüan is erősödött a dollárral szemben az elmúlt napokban, de hamar ellaposodott az árfolyamgörbe. Ami azért érdekes, mert a múlt heti japán kamatemelés beszűkítette a jen és a dollár közti kamatrést. És a japán jen meredek erősödése a kamatkülönbözetre játszó carryspekulánsok figyelmét a stabilabb jüan felé fordította.

A jen alternatívája lehet a jüan a devizapiacon a kamatügyletekben / Fotó: AFP

A carry trade ügylet esetében a bankbetét és a bankhitel párosa a „kályha” mint kiindulópont. Ahogy a betétes kamatra tarthat igényt, a kölcsönvevő pedig kamattal is tartozik, úgy a gyakran csak FX-ként (Forex, Foreign Exchange) emlegetett devizapiacon is kamatot fizetünk és kamatot kapunk, ha pozíciót nyitunk egy devizapárra. A pozitív kamatkülönbözet pedig fagyos piacon is nyereség.

A jüant már eddig is gyakran használták a japán jen alternatívájaként azok a befektetők, akik alacsony kamatlábakkal szeretnének kölcsönt felvenni, s a pénzt magasabb hozamú valutákba, például dollárba helyezni, bár az amerikai jegybank szerepét játszó Fed szeptembertől várható kamatcsökkentései elhervaszthatják ezt a virágzó üzletet. A kamatrés beszűkülése ugyanis a jen és a jüan visszavásárlására, illetve a dollár eladására késztetheti a befektetőket.

Mégis a jüanban lehet még némi perspektíva a carry szempontjából. A kínai deviza mozgása ugyanis nem olyan drámai, mint a jené, mert a pekingi központi bank szigorúan ellenőrzi a kínai valuta kereskedelmét az országon belül.

Ennek ellenére a jüan hétfőn 7,11-ra erősödött a dollár ellenében, szemben a július végi 7,275-del. Ám kedden már korrigált, s 7,15 körül mozgott a dollárral szemben.

A jüan is beleragadt a globális trendekbe, s valószínűleg csak a külső hírekre fog reagálni

– mondta Roman Ziruk, az Ebury globális pénzügyi szolgáltatócég vezető piaci elemzője.

Az elmúlt években a jüan általában lefelé irányuló nyomás alatt állt a csalódást keltő kínai gazdasági növekedés miatt, s a mai napig gyengén teljesít a dollárhoz képest.