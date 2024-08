Árat emel a Disney+

Emeli a streamingszolgáltatásai árát a Wal Disney Co. – jelentette be kedden a vállalat. A Disney+ reklámokkal megtűzdelt változata az Egyesült Államokban 25 százalékkal, havi 9,99 dollárra (nagyjából 3600 forint) drágul, míg a reklámmentes változat 14 százalékkal kerül többe, így 15,99 dollárba (5800 forint) fog kerülni. A Disney+ és a Hulu összekapcsolt, reklámos csomagjának havi előfizetése 10,99 dollárra (4000 forint) emelkedik, de a Hulu is és az ESPN+ is többe kerül majd. A változások október 17-től lépnek életbe.

A Disney a mostani negyedévben már nyereséget szeretne látni a streamingből / Fotó: Shutterstock

A változások körében a Disney+-on elérhető lesz folyamatos adás és más lehetőségek is, és szeptember 4-től az amerikai előfizetők az ABC News élő adását is követhetik, de lesz ovisoknak szóló program is a csomag részeként. Későbbiekben pedig

a prémiumcsomag megvásárlóit dokumentum- és akciófilmek, valamint a popkultúráról szóló alkotások örvendeztetik majd meg.

Mint azt a Bloomberg felidézi, az elmúlt hónapokban a Disney vetélytársai, mint a Netflix vagy a Max, ugyancsak áremeléseket jelentettek be. Azonban a Disney egy éve már akár 27 százalékkal is emelte streaming-előfizetései havidíját.

A többi hagyományos médiacéghez hasonlóan a streaming irányába mozduló Disney az idei fiskális negyedik negyedévre ígérte azt, hogy a neten sugárzott adás nyereséges lesz. A cég szerdán számol be a fiskális harmadik negyedév eredményeiről.