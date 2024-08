A banki robotika újabb lépcsőfoka jöhet

A banki automatizáció leggyorsabban fejlődő területe a drag&drop módon fejleszthető szoftverek alkalmazása. Most egyetemi IT hallgatók is pályázhatnak ötleteikkel a banki automatizáció fejlesztése érdekében. A nyertes pályázók összesen két millió forintot kapnak, valamint részt vehetnek majd a piaci megoldások fejlesztésében is.