Más-más irányba húznak a hazai blue chipek

A Budapesti Értéktőzsde blue chipjei változatos technikai képet mutatnak: a Richteré továbbra is pozitív, az OTP pedig most próbál fontos ellenállási szinteket átlépni. A Magyar Telekom rendkívül szűk sávba szorult be, a Mol képe változatlanul negatív, mivel fontos támasz alá került a jegyzés.

Az OTP részvényének technikai képe

Az OTP árfolyama érintette a 17 530 forint közelében húzódó támaszt, majd a nemzetközi befektetői hangulat további javulása miatt emelkedés indult az árfolyamában. Fontos ellenállási szint húzódik 18 ezer forint közelében, az 50 napos mozgóátlag mellett a 261,8 százalékos Fibo-szint is ott található. Áttörése esetén a 30 napos mozgóátlag lehet a következő akadály 18 158 forintnál, majd a piros csökkenő trendvonal következik 18 350 forintnál.

A Mol részvényének technikai képe

A Mol árfolyama viszont továbbra is lefelé tendál, a 2740 forintos támasz szignifikáns letörése esetén 2700 forintnál adódna a következő fontosabb szint, ezt pedig 2620 forintnál követi a 38,2 százalékos Fibo-szint. Egyelőre érdemi fordulatra utaló jelzés nem látható a grafikonon, ráadásul az RSI-indikátor sincs még a túladott tartományban.

A Richter részvényének technikai képe

A Richter Gedeon technikai képe továbbra is pozitív, a jegyzés a 10 290 forintos szint felett stabilizálódott, amely fontos rövid távú támaszt képez. A következő ellenállás 10 560 forintnál húzódik, mely tesztelésre is került, de az áttöréshez még nem volt meg az szükséges erő. Ha a következő időszakban sikerül, a 10 800–11 000 forintos tartomány felé indulhat a jegyzés, a sáv alsó széle a korábbi alakzat célárfolyama is egyben.

A Magyar Telekom részvényének technikai képe

A Magyar Telekom árfolyama szűk sávba szorult, az 50 és a 30 napos mozgóátlagok közé. Az előbbi 1061 forint közelében támaszt, az utóbbi 1076 forintnál ellenállást képez. Az indikátorok egyelőre nem jeleznek határozott irányt, így ezt a két szintet érdemes figyelni. Amennyiben a támasz letörne, a hosszú távú emelkedő trendvonalat célozhatja meg, amely jelenleg 1048 forintnál húzódik.