Nagyot emelkedett a BUX, de van-e még tér fölfelé?

A Budapesti Értéktőzsde vezető indexe, a BUX már 22 százalékkal gyarapodott az idén, miközben a régiós indexek is jól szerepelnek, hiszen az első 30 szereplő között Bukarestet, Szlovéniát, Horvátországot és Prágát is megtalálhatjuk. Úgy tűnik, hogy elkezdődött a régió átárazása, amely P/E-alapon vizsgálva jócskán elmaradt, és még mindig elmarad a sokéves átlagtól, na meg a nagy nemzetközi peerektől is.

A BÉT a legjobbak között volt az idén / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Például a BUX még a jó teljesítmény ellenére is 6-os előremutató P/E rátán forog. Pedig az elmúlt 20 éves átlagos értékeltség 10,8-on áll, miközben a minimum valamivel 4 fölött volt, nem is olyan régen. Ezzel különben régiós összehasonlításban (PX, WIG, ATX) a legolcsóbb indexnek tekinthető.

Erre az egyik magyarázat, hogy a nemzetközi indexekben – s itt elsősorban a Nasdaqra vagy az S&P 500-ra gondolhatunk – elsősorban a technológiai részvények vitték a piacot előre, miközben a hagyományos, értékalapú részvények alig emelkedtek. Budapesten pedig a vezető részvények értékalapú befektetésnek számítanak.

Olyannyira, hogy számos befektető úgy gondolt rájuk, hogy egy jövedelmezési ciklus tetején vannak ezek a részvények. Ha pedig így van, akkor egy simított eredményt kell figyelembe vennünk. Ami pedig azt jelenti, hogy a ciklus tetején alacsonynak, a ciklus alján pedig magasnak tűnnek a P/E értékeltségi mutatók.

Az új normalitáshoz igazodnak az értékeltségek

Csakhogy az elmúlt negyedévek egyre inkább kezdik világossá tenni, hogy egy új normalitásba érkeztek a vezető részvények. Nemcsak jóval magasabbra emelkedtek az eredmények, de ezek fenntarthatónak is tűnnek. Erre az egymást követő jó negyedévek eredményei is bizonyítékul szolgálnak. S ezzel összhangban a részvények értékeltsége is elkezdett ehhez igazodni. Az új normalitáshoz.

A jövő héten megkezdődik itthon is a gyorsjelentési szezon, s újabb bizonyítékot szolgáltathat a fenti feltevéshez.

Az Erste elemzőinek számításai szerint a négy blue chip részvény számviteli eredménye hasonlóan alakulhat, mint egy évvel ezelőtt: valamivel 500 milliárd forint fölött.

Az eloszlás viszont valószínűleg másképpen alakul, mint tavaly, hiszen akkor az OTP a 75 százalékát termelte a teljes profitnak, de ebben fontos szerepet játszottak egyszeri tételek (pl. Ipoteka badwill), amelyek idén nem jelennek meg újra. Szóval most a többiek törnek előre, melyeknél nagy valószínűséggel nem marad 50 százalék alatt a profitbővülés.