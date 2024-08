Erős félévet zárt az ANY Biztonsági Nyomda

Az ANY Biztonsági Nyomda 2024. első félévi nettó árbevétele 34,8 milliárd Ft, ami 33 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A cég kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti konszolidált eredménye (EBITDA) 6,8 milliárd forint, az üzemi eredmény 5,7 milliárd forint – derül ki a vállalat közleményéből.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A stratégiai termékszegmensek közül a biztonsági termékek, megoldások forgalma 10,8 milliárd forint, amely 6,4 milliárd forinttal, 145 százalékkal magasabb 2023 első feléhez viszonyítva. A kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 3,6 milliárd forintot ért el, ami éves szinten 14 százalékos növekedést jelent.

A növekvő számú export projektek 2024 első felében továbbra is stabil alappillérei a Nyomda fejlődésének

– jelentette ki Zsámboki Gábor, a vállalkozás vezérigazgatója. Az ANY az év elején azzal került a hírekbe, hogy Superior ANY Global néven leányvállalatot hozott létre az Egyesült Államokban a Superior Packaging & Finishing amerikai céggel közösen. Az ANY 51 százalékot, a Superior 49 százalékot tulajdonol a vállalatból.