Kétely és remény közé szorítják az eurót az új adatok, a forint is Amerikára vár

Az előzetes elemzői várakozásokkal teljes összhangban éves alapon 2,2 százalékra csökkent az eurozóna inflációja augusztusban a júliusban mért 2,6 százalékról, hasonlóan a maginflációs mutatóhoz, mely szintén azt hozta, amit a szakértők várták tőle: 2,9-ről 2,8 százalékra csökkent a nyár utolsó hónapjában.

Ellentétes hatások közé szorult az euró, Amerikára várnak a piacok az eurozóna adatai után / Fotó: NurPhoto via AFP

Keresik az irányt a devizapiacok a friss eurozóna adatok láttán

Az, hogy az inflációs ráta még közelebb került az EKB 2 százalékos pénzromlási céljához, tovább erősíti azokat a várakozásokat, hogy az eurozóna központi bankja következő ülésén ismét csökkentheti saját irányadó kamatát, ami az euró támaszának csökkenésével jár, ezáltal gyengítheti a közös kontinentális devizát. Az euró pedig mondhatni tankönyv szerint gyengülésnek is indult az adatközlés követően, igaz, drasztikus mozgásokról távolról sem beszélhetünk.

Az euró 0,08 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a forinttal szemben pedig még ennél is visszafogottabb reakciót figyelhetünk meg, mindössze 0,04 százalékkal süllyedt a keresztárfolyam.

A fojtott piaci reakció ellenére érdemes megjegyezni, hogy az inflációs adatokon túl az Eurostat most tette közzé az eurozóna munkanélküliségi adatait is, amik még az elemzői várakozásoknál is jobb számokat hoztak. A szakértők előzetesen 6,5 százalékos rátával számoltak, a valóság azonban mindössze 6,4 százalékot mutat.

Ez arra enged következtetni, hogy a térség gazdasága valamivel erősebb lehet, mint azt sokan várták, ez pedig papíron a kamattartási forgatókönyvet erősíti, hiszen egy relatíve erős gazdaságban kockázatos kamatot vágni az inflációs ráta újbóli felpattanásának félelme miatt.

Az inflációs adatok tehát a kamatvágási, a munkanélküliségi adatok pedig a kamattartási várakozásokat erősítették:

a két hatás pedig gyakorlatilag kioltotta egymást a devizapiacon.

Az oldalazás tehát tovább folytatódhat a devizapiacon, melyet minden bizonnyal a 14:30-kor érkező amerikai inflációs adatok alaposan próbára tesznek majd.

A friss közlés hatása az európai tőzsdéken is visszafogott volt, a térség piacai ugyanakkor egyértelműen felfelé mozdultak az adatok láttán: a német, a francia és az átfogó európai Euro Stoxx index is 0,3 százalék körüli pluszban jár jelenleg a nap során, és ugyan a BUX is felfelé mozdult a közlést követően, napon belül még így is 0,2 százalékos gödörben jár.