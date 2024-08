Hatalmas formában a forint, nagyot menetel az árfolyam minden fronton

Hatalmas formába lendült a forint csütörtökön, a hazai deviza mind a dollárral, mind az euróval szemben 0,4 százalék körüli pluszba került a reggeli hazai inflációs adatok közzététele óta.

Kirobbanó formában a forint / Fotó: Shutterstock

Bomba formában a forint

A forint a dollárral szemben javított nagyobbat, a zöldhasú-kereszt 0,45 százalékkal 362,74-ig süllyedt a reggeli 364-es szintek ostromlását követően, de nem áll rosszul az euróval szembeni reláció sem, a közös kontinentális deviza jegyzése 0,4 százalékkal 396,42-ig került lejjebb a délutáni órákra.

A forint kirobbanó formája mögött a reggeli inflációs adatok állnak , melyek a várakozásoknál valamivel magasabb, 4,1 százalékos éves áremelkedésről számoltak be, ami magasabb adatot jelent a júniusi 3,7 százalékos pénzromlási mutatónál is. A vártnál magasabb infláció azt a várakozást erősíti, hogy az MNB tovább lassítja, vagy akár meg is állítja a jelenleg futó kamatcsökkentési dömpingjét, ami támaszt jelent a fizetőeszközünk számára, így segíthet felsrófolni a jegyzést is.

A dollárral szemben valósággal sziporkázik a forint / forrás: Stooq

A forint kilátásait tovább javítja az a külső körülmény is, hogy az amerikai Fed, a világgazdaság számára legfontosabb jegybank a belföldi makroadatokat látva egyre biztosabb, hogy szeptemberben elkezdi csökkenteni saját kamatait is, ami tankönyv szerint gyengíti a dollárt, ezáltal erősíti a forintot is. Ezt a várakozást a nemrég megjelent munkanélküliségi adatok támasztják alá, melyek publikálását követően a világ gyakorlatilag minden tőzsdéje bedőlt – a befektetők ugyanis most már egyenesen attól félnek, hogy Amerika recesszióba csúszhat, ami a teljes világgazdaság számára lesújtó hatással lehet.

A forint az elmúlt egy hónapban 0,37 százalékkal gyengült az euróval szemben, a dollárral szemben viszont már pozitív a havi mérce, 0,5 százalékos a plusz.