Francia és svájci luxusmárkák teljes tőkevédelemmel

A hagyományos befektetési eszközökön túl már jó néhány éve a strukturált termékek, például a certifikátok is keresik a helyüket a hazai portfóliókban is. A francia BNP Paribas bank most egy teljesen tőkevédett konstrukcióval rukkolt ki.