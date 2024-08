Hajba kaptak a Top Gun Maverick gyártói egy 6 milliárd dolláros ajánlaton

A Paramounttal fúzióra készülő Skydance Media most azzal vádolja üzletfelét, hogy megsértette a megállapodásukat a külső ajánlatok mérlegelésére is lehetőséget nyújtó, úgynevezett go shop időszak meghosszabbításával. Ez az időszak szerdán éjfélkor zárult volna, ám a Paramount szeptember 5-ig hosszabbított, miután a napokban befutott Edgar Bronfman Jr. 4,3 milliárd dolláros ajánlata, amelyet még a határidő előtt 6 milliárd dollárra emelt.

A Top Gun: Maverick mellett olyan közös produkciókat jegyeznek, mint a Mission: Impossible-franchise, a Reacher és a Jack Ryan / Fotó: Shutterstock

Az ügy előzménye, hogy júniusban még úgy tűnt, eredménytelenül zárulnak a Top Gun: Maverick gyártóinak fúziós tárgyalásai. Ellenben júliusban már kész ténynek tűnt, hogy mégis egyesülnek, s az üzletre nyolcmilliárd dollárt áldozó Skydance javítja fel és éleszti újjá a Paramount és a CBS márkát. Ám a go shop határidő lejérta előtt pár nappal Edgar Bronfman Jr. bedobta saját ajánlatát a Redstone család Paramount-részesedésére, s most megpróbálja rábírni Shari Redstone-t, hogy rúgja fel a júliusi megállapodást.

A két ajánlat között talán abban mutatkozik lényeges különbség, hogy a Skydance ugyan többet fizetne, de az üzleti konstrukció a részvények hígulásával járna. Bronfman Jr. ajánlatával elkerülhető a hígulás, de a bizonytalan finanszíroszási háttér ellene szól.

Mit lép Shari Redstone?

A Paramount részvényeinek 77 százalékát birtokolja a National Amusements, melyet a néhai Sumner Redstone családi cége irányít. Lánya, Shari Redstone öt éve vezeti a céget, miután

megvívta harcát médiamogul apjával, annak barátnőivel és a cégvezetőkkel

a szórakoztatóipari birodalom feletti uralomért. Már ő egyesítette újra a National Amusements által irányított két médiavállalatot (Viacom, CBS) 2019-ben.

A nagy hírű stúdió iránt korábban érdeklődött a Netflix, majd 14,3 milliárd dolláros ajánlatot tett rá Byron Allen médiamogul, de az Apollo magántőke-társaság is belengetett egy 11 milliárd dolláros ajánlatot.

Az sem zárható ki, hogy a Shari Redstone valójában csak felsrófolja annak árát, hogy a családi cég több évtized után kiszálljon a szórakoztatóiparból.