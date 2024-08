Kedvezőtlenebb környezet és magasabb adók várnak a Molra

Erős negyedévet tudott zárni a Mol, amely felülmúlta az elemzői várakozásokat is, így CCS EBITDA soron duplázni tudott tavalyhoz képest, 825 millió dolláros eredményt elérve. A Downstream szegmens kiemelkedően jó negyedévet teljesített, a finomítói marzs növekedése és a petrolkémiai marzs emelkedése is segítette a bővülést. A profitabilitás is javulni tudott ebben a periódusban, így a nettó profit is kétszeresére nőtt