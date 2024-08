Történelmi rettegés lett úrrá a kriptopiacon, 30 százalékos gödörből tápászkodna ki a szektor

A félelemindex alacsony értéke viszont azon túl, hogy képet ad a piacokon uralkodó rettegésről, jó vételi lehetőséget is jelenthet a résen lévő befektetők számára: a pirosba csúszó index ugyanis azt jelenti, a piacon erőteljes eladói túlsúly van jelen, azaz nyomott áron forognak a termékek – így aki bátor, és a mélypont környékén be mer szállni, lényegi profitot tehet zsebre ideális esetben.

A potenciális felfutást azonban nem csak a látványos eladási hullám, de a bitcoin árfolyamának mintázata is előrevetítheti. Peter Brandt veterán kriptoelemző ugyanis egy friss közösségi médiás bejegyzésében kiemelte: az idén áprilisi blokkjutalom-felezés óta a bitcoin jegyzése kísértetiesen hasonló mozgást mutat, mint amit a 2016-os felezést követően láttunk – ezt a mintázatot viszont közel

tíz évvel ezelőtt egy árfolyam-harmincszorozás követte.

Azt azonban távolról sem lehet kijelenteni, hogy a felfutást csak percek kérdése lenne: a kriptopiaci szakadást ugyanis most nem is egy közvetlenül kriptós botrány, hanem egy makrogazdasági hír okozta, melynek hatásai messzire tovagyűrűztek a hagyományos tőkepiacok irányába is – így könnyen lehet, hogy egy kedvező makrogazdasági fordulat nélkül a kriptopiaci fellángolás is csak ideiglenes lehet.