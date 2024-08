Még annál is könnyebb pénzt mosni a kriptopiacon, mint gondolná

Az elmúlt években folyamatosan csökkenő pályán mozgott az illegális tevékenységekhez köthető pénzmozgások aránya a kriptopiacon, a 2023-as adatok szerint már csak a teljes tranzakciótömeg alig 0,63 százaléka volt érintett valamilyen törvénytelen cselekményben. Ez a szám azonban csak közelítőleges, hiszen sokszor nehéz, ha nem egyenesen lehetetlen kívülről megmondani, hogy egy-egy adott utalás milyen céllal történik, sőt, blokklánc és blokklánc közt is lehetnek különbségek az illicit pénzmozgások arányában.

Természetesen a kriptopiacon is illegális a pénzmosás, nem csak a hagyományos bankrendszeren keresztül / Fotó: ZUMAPRESS.com

A tendencia jó, a számok viszont erősen kérdésesek

A Northsake kiberbiztonsági cég 2023 októberi jelentése például azt találta, hogy az ethereum blokkláncon, mely az ether tokennek is otthont ad, az utalások 0,46-1,56 százaléka származhat valamilyen illegális tevékenységből vagy irányulhat annak pénzelésére. Az ilyen utalások azonban nem mindig például terrorizmus vagy kábítószer-kereskedelem finanszírozására irányulnak: sokszor egyszerűen csak a hagyományosan is nagy múlttal rendelkező

pénzmosás művészetét ültetik át a blokkláncra – egy csavarral.

A bűnözőkről közismert, hogy igyekeznek mindig legalább egy lépéssel a bűnüldözőszervek előtt járni, a kriptopiac pedig a közelmúltban megindult intézményesülést megelőzően sokak számára egyet jelentett az illicit pénzmozgások lefolytatásának mekkájával, mivel az nem rendelkezett (és tulajdonképpen nem rendelkezik még most sem) egy központi irányító, felügyelő szervvel.

Azzal viszont, hogy a szektort a bitcoin-, majd az ether-ETF-ek elindulásával a tőkepiacok legnagyobb szereplői beemelték a befektetési paletta fővonalába, módszereik megújítására kényszerítették a bűnözőket is – akik kreativitásnak távolról sincsenek híján.

Hogy működik a pénzmosás a kriptopiacon?

Ahogy a hagyományos bankrendszeren belül is, ahol a globális GDP 2-5 százalékának megfelelő pénzmennyiséget mosnak át minden évben, úgy a kriptopiacon is biztosan temérdek módszer áll a bűnözők rendelkezésére pénzük átmosásához – a leginkább kézenfekvőnek ugyan az NTF-művek túlárazott viszonteladása tűnhet sokak számára, mégis léteznek ennél sokkal szofisztikáltabb módszerek is.

Ilyen az utalások kezelési költségeinek bődületes felpumpálása is.

A módszer megértéséhez érdemes átfutni, pontosan hogyan is működnek az utalások a blokkláncon, vegyük most példának az ethereum hálózatát. Ha valaki utalást szeretne indítani egy másik számla irányába, akkor a címzett tárcájának címén és az utalni kívánt összegen túl lehetősége van manuálisan beállítani azt is, hogy pontosan mekkora kezelési költséget, azaz kriptós nyelven gas fee-t, azaz “üzemanyag-hozzájárulást” szeretne fizetni a hálózat validátorainak, azaz azoknak az egyéneknek, akik ellenőrzik a tranzakciókat, majd a csekkolt adatokat felviszik a rendszerbe, és létrehoznak egy új blokkot a láncon.