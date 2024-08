Mi történik a piacokon, recesszió vagy csak egy korrekció tépázza a befektetők idegeit?

A hétfői pánikhangulatot megelőzően július második felétől kezdtek vegyes adatok érkezni a tengerentúlról. Kedvező volt, hogy a második negyedévben az Egyesült Államok gazdasági teljesítménye a vártnál kedvezőbben alakult, negyedéves alapon 0,7 százalékkal, éves alapon pedig 3,1 százalékkal bővült, az infláció üteme pedig júniusban az előző havi 3,3 százalékról 3 százalékra mérséklődött, ami minimálisan meghaladja a 3,1 százalékos piaci várakozást.

Recesszió vagy korrekció játszódik le a szemünk előtt? / Fotó: Michael M. Santiago / Getty Images

Ezzel szemben a gazdasági aktivitást előre mutató beszerzési menedzser indexek a vártnál nagyobb mértékben csökkentek, és a munkaerőpiacról is kedvezőtlenebb adatok érkeztek. Itt külön ki kell emelni az augusztusi munkaerőpiaci (NFP; Nonfarm Payrolls) adatot, amely messze alulmúlta az elemzői várakozásokat, ugyanis csak 115 ezer új munkahely jött létre az előzetesen becsült 175 ezer helyett. Az amerikai részvénypiacokon az utóbbi adatra az eddigi esést követően egy újabb masszív eladási hullám indult. A növekvő recessziótól való félelmet jól szemlélteti, hogy

a kötvényeket a klasszikus recessziós trade-forgatókönyvként megvették, a 10 éves hozam így a 3,8 százalékos szint alá is beesett.

Recesszió vagy korrekció?

A következő időszak legfontosabb kérdése, hogy a most kialakult eladási hullám egy recesszió kezdetét jelenti, vagy egy részvénypiaci korrekciót láthatunk. A második narratívát erősíti a japán jen erősödése a dollárral szemben, mivel a befektetők olcsón tudtak hitelt felvenni jenben, és azt utána dollárban költötték el. De mivel a BOJ döntései nyomán a július végi csúcsokról nagyjából 12 százalékkal erősödött a japán fizetőeszköz a dollárral szemben, a befektetők ezeket a pozíciókat zárták, és a mögötte megvett USA-kitettségek is zárásra kerültek. Az eladási hullámot tovább erősítette, hogy a derivatív piacon az opciós piaci árjegyzők fedezésén keresztül tovább erősödött az eladási hullám. Amennyiben az ezekből eredő nyomás enyhül, akkor a részvénypiacok is kedvezőbb irányba indulhatnak.

A következő napok legfontosabb kérdése tehát továbbra is az marad az amerikai részvénypiacok tekintetében, hogy amit az elmúlt másfél hétben lehetett látni, az vajon egy hosszabb távú recesszió kezdetét jelenti, vagy pedig egy rövidebb „likviditási” korrekciót. Ameddig ez nem tisztázódik, a legokosabb kivárni.