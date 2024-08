Brutális számokat közölt a Mol, egekben az olajcég nyeresége

Cégünkre több irányból is nyomás nehezedik. Először is hosszú távon biztosítanunk kell a régió ellátásbiztonságát. Ennek érdekében sokat dolgozunk azon, hogy biztosítsuk, hogy minden kőolaj szállítási útvonal működik, és hogy maximalizáljuk kőolajbeszerzésünk diverzifikációját és finomítóink rugalmasságát. Másodszor, folytatjuk transzformációs programunkat, saját erőforrásainkra támaszkodva, hiszen kőolaj diverzifikációs és transzformációs erőfeszítéseink nem részesülnek közösségi támogatásban. Harmadszor pedig, továbbra is elkötelezettek vagyunk hosszú távú stratégiánk megvalósítása mellett, hogy részvényeseink számára megtérülést biztosítsunk és értéket teremtsünk