Száguldottak júliusban az amerikai védelmi ipari részvények

Több okból is vad száguldásba kezdtek júliusban az amerikai védelmi ipari részvények. Részint a geopolitikai feszültségek, részint a vállalatok remek második negyedéves eredményei is a szektorra irányították a befektetők figyelmét. Az S&P 500 repülőgépgyártó és védelmi szektor indexe az év hetedik hónapjában könnyedén leiskolázta a teljes S&P 500 indexet is.