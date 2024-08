Szárnyal a jen, mélyben harcsázik a Nikkei - sírba viszi a tokiói tőzsdét a Fed óvatoskodása

Még az ázsiai tőzsdék fekete hétfőjén is feltűnő volt a tokiói részvényomlás, mert a Nikkei 1987 óta nem bukott ekkorát egyetlen napon. A japán tőzsdeindex hétfőn 12,4 százalékos mínuszban zárt, amit az amerikai munkaerőpiac féléves mélypontjával és az amerikai–japán kamatrés szűkülése miatt erősödő jennel magyaráznak.



Az erősödő jen miatt kevésbé versenyképes exportőrök rántották mélybe az indexet / Fotó: Shutterstock

Ha az ázsiai fekete hétfő meg is lephette az elemzőket, a Nikkei hétfői zuhanásának azért voltak baljós előjelei. Többek közt a pénteki 5,8 százalékos esés.

Utolsó cseppek egy túlcsordult pohárban

Bár a japán index idei nyeresége mostanra olvadt le, de azt is észre kell venni, hogy a tőzsdemutató több mint

25 százalékot szánkázott már a múlt hónapban elért rekordja óta.

Kétségkívül fontos csepp lehetett a túlcsordult pohárban az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériumának pénteki jelentése, mely szerint az amerikai munkahelyek növekedése júliusban meredeken lelassult, s a munkanélküliségi ráta 2021 óta a legmagasabb szintre emelkedett.

De az is sokat számít, hogy a Bank of Japan a múlt héten megemelte irányadó kamatát, s a kamatrés várhatóan még tovább zsugorodik, ha az amerikai jegybank szerepét játszó Federal Reserve is elkezdi a vágásokat. Ez

vonzóbbá tenné a jenalapú befektetéseket.

A japán kamatemelés miatt elvesztette népszerűségét egy sokáig divatos carry trade ügylet: a vegyük a dollárt, adjuk a jent.

Hétfőn Tokióban 142 jent adtak egy dollárért, szemben a pénteki 148-149 s a július eleji 161 jennel, ami 37 éve nem látott szint volt.

Hétfőn a pénzügyi szektor és exportőr vállalatok részvényeit adták leginkább a tokiói tőzsdén. Például a Sumitomo Mitsui Financial Group 16 százalékot zuhant.

A jen erősödése ugyanis

aláássa az exportra termelő japán vállalatok profitját,

mivel csökkenti a külföldi versenyképességüket, s leolvasztja a külkereskedelmi nyereség jenben kifejezett értékét.

Emlékezetes, hogy az év elején a japán részvényindex rekordmagasságokba emelkedett, köszönhetően a gyenge jen nyomán erősödő vállalati nyereségnek s a régóta várt infláció visszatérésének, továbbá a menedzsmentek szemléletét átformáló évtizedes Abenomics reformnak.