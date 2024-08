Warren Buffett megkoronázta az életművét, cége bekerült az ezermilliárdosok klubjába

Warren Buffett befektetési cége, a Berkshire Hathaway szerdán először zárta a kereskedést ezermilliárd dollár feletti piaci értékkel a Wall Streeten, jelezve a befektetők töretlen bizalmát a közel hat évtized alatt felépített vállalatóriás iránt, amely sokak szemében az amerikai gazdaság jelképévé vált – írja a Reuters.

Warren Buffett: 94 év és 1001 milliárd dollár / Fotó: Northfoto

Szép ajándék Warren Buffett 94. születésnapjára

Ezzel a 94. életévét pénteken betöltő Omahai Orákulum vállalata olyan exkluzív klubba került, amelynek eddig a hat legnagyobb amerikai technológiai cég – az Apple, az Nvidia, a Microsoft, az Alphabet, az Amazon és a Meta – mellett egyedül a Saudi Aramco olajgigász volt a tagja.

A Berkshire A osztályú részvényei szerdán egyébként 0,7 százalékkal, 696 502 dollárra, míg az átlagbefektetők által tartott B osztályú részvények 0,9 százalékkal, 464 dollár fölé drágultak. A két részvényosztály összértéke együttesen érte el szerdán az 1001 milliárd dollárt.

Buffett 1965-ben szerezte meg a Nebraska állambeli Omahában a csődbe jutott Berkshire textilipari vállalatot, melyet az eltelt évtizedek alatt hatalmas kolosszussá alakított, a cég részvényárfolyamát azóta 5,6 millió (!) százalékkal emelve.

Ez körülbelül évi 20 százalékos növekedés, ami közel kétszerese a Standard & Poor’s 500 gyarapodási ütemének, beleértve az osztalékokat is.

Idén is hasonlóan alakult a helyzet, az S&P csupán 17 százalékkal, míg a Berkshire kurzusa már több mint 30 százalékkal nőtt idáig. A cég az első fél évben 43 milliárd dollár nettó nyereséget termelt.

Buffett hatalmas vagyont halmozott fel hatvan év alatt

A befektetőtársaságnak a részvénybefektetései mellett olyan közvetlenül irányított érdekeltségei is vannak, mint például

a Geico gépjármű-biztosító,

a BNSF vasútvállalat,

a Berkshire Hathaway Energy,

a Brooks futócipőgyártó,

a Dairy Queen fagylaltforgalmazó,

a Ginsu késgyártó,

valamint a World Book enciklopédiakiadó cég.

Tőzsdei részvényportfóliójának értéke pedig – annak ellenére, hogy az utóbbi időben hatalmas Apple- és Bank of America-részvénypaketteket adtak el – még mindig 300 milliárd dollár körül alakul, és még felsorolni is nehéz lenne, hány nyilvánosan működő részvénytársaságban van érdekeltsége főleg Amerikában, de most már például Hongkongban és Japánban is. Az eladások következtében a likvid készpénzállománya is mintegy 277 milliárd dollárra nőtt, amit amerikai kincstárjegyekben tartanak.