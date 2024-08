Újabb korlátlan bérleteket dobhat piacra a Wizz Air, miután az első adag 48 órán belül elfogyott

A hatalmas érdeklődésre válaszul a Wizz Air fontolgatja, hogy piacra dobjon újabb tízezer darab korlátlan utazásra feljogosító bérletet, melynek egyszeri díja 499 euró, azt követően viszont az ügyfelek 12 hónapig mindössze 9,99 euróért foglalhatnak helyet a társaság 800 járatának gyakorlatilag bármelyikére – tudta meg a Bloomberg.

Ismét felszálló ágra kerülhet a Wizz Air, új promóciójának sikerét látva / Fotó: Shutterstock

A lap úgy tudja, a magyar alapítású légitársaság múlt héten indított promóciója akkora siker volt, hogy 48 órán belül elfogyott az összes, akkor elérhetővé tett, tízezer darab bérlet. A promóció azonban nemcsak az utazóknak jön jól, hanem a Wizz Airnek is,

melynek a program ötmillió eurós extra bevételt hozott a váratlanul gyengén sikerült nyári időszak során.

A légitársaságra pedig ráfér a jó hír: a Wizz ugyanis nemrég kényszerből megvágta idei éves profitvárakozását azt követően, hogy több gépe is különböző hajtóműhibák miatt a földre kényszerült, így átmenetileg kiesett a forgalomból. A légitársaságot ezenfelül a jegyárak nyári csökkenése is sújtja, csakúgy, mint többi szektorális versenytársát.

A Wizz Air All You Can Fly programja az utazók körében hatalmas sikert aratott, annak ellenére, hogy elég kemény megkötésekkel jár: az utazók például csak az adott járat felszállását megelőző 72 órában élhetnek a tízeurós jegyvásárlási lehetőséggel, továbbá a csomag sem a poggyászfeladást, sem pedig az ülőhelyválasztás lehetőségét nem biztosítja az ügyfelek számára.

Michael O’Leary, a nagy rivális Ryanair vezére pont ezért nemrég

egy ócska marketinges átverésnek nevezte a Wizz Air promóját,

hozzátéve, hogy szerinte a háromnapos foglalási megkötés miatt sokak számára egyáltalán nem lesz hely az előre kinézett járaton. O’Leary kommentjei egyébként a Wizz Air szerint nemcsak provokatívak, de egész egyszerűen pontosnak sem tekinthetők.