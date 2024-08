Bombaerős negyedéven van túl, több soron is megdöntötte rekordjait a Xiaomi

A kínai vállalat profit és bevétel terén is megdöntötte korábbi rekordjait. A Xiaomi nemrég már az Apple-t is lekörözte Kínában, most az elemzők várakozásait is túlszárnyalta.