A Barátság nélkül a Mol is jóval kevesebbet érhet

Akár negyedével is csökkentheti a Mol piaci értékeltségét a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz olajszállítás esetleges leállása az Erste kalkulációi szerint. A bankház a múlt pénteki ukrán bejelentést követően számolta ki, hogy milyen következményekkel járhat a lépés a magyar olajtársaságra nézve.

Az olcsóbb orosz olaj nélkül a Mol is kevesebbet érhet / Fotó: Máté Péter

Negyedével érhet kevesebbet a Mol az orosz olaj nélkül

Az orosz olajellátás leállása az Erste becslése szerint 20-25 százalékkal, azaz részvényenként 500-750 forinttal csökkentené a Mol értékelését.

Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője úgy véli, az orosz olajról való leválás a Mol jelenlegi 3 milliárd dollár feletti éves tisztított eredményét (EBITDA) 2-2,4 milliárd dollárra csökkentené, mivel az orosz olaj hordónként 5-10 dollárral olcsóbb a tengeri kőolajnál, és a szállítási költség is valamivel drágább lehet, ha a Barátság kőolajvezeték helyett az Adriai-tengeren keresztül jut el a magyar olajcég finomítóiba.

Drágábban, de megoldható a folyamatos ellátás

Ellátásbiztonsági problémákat mindezzel együtt nem lát a bankház idehaza, mivel a Mol finomítói továbbra is üzemelnének, a termékimport pedig növelhető lenne a külpiacokról. A magyar kiskereskedelmi árak azonban valószínűleg 5-10 százalék körüli mértékben nőnének a nagyobb és drágább termékimport miatt.

Az Erste elemzői jegyzetében kiemeli, hogy a Mol már évek óta készül a Barátság kőolajvezetéken történő olajszállítás megszűnésére. Ha ez most következne be, akkor a cég két belső finomítójának kapacitáskihasználtságát 80 százalékra kellene csökkenteni, az ellátást pedig az Adria-kőolajvezetékről tudná biztosítani. A társaság jelenleg 11 millió tonna orosz kőolajat vásárol éves szinten, az Adria felől évi 8 millió tonnát lehet beszállítani. A Mol 2026-ra készül majd el azokkal a projektekkel, amelyek biztosítják, hogy teljes mértékben ellátható legyen az Adria felől. A hazai olajvállalat idén állapodott meg a horvát Janaffal az Adria-kőolajvezeték használatáról, összesen 2,2 millió tonna beszállításáról szól az alku, amit jövőre 8 millió tonnára kellene bővíteni. Ennél többet is tud az Adria szállítani, de ehhez a Janaf részéről is beruházásokra van szükség.