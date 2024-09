Újabb felvásárlásokkal gyorsítana az AutoWallis, másfélszer többet érhet a részvény

Befektetői nap keretében mutatta be az elmúlt időszakban elért eredményeit és jövőbeli terveit az AutoWallis, amely továbbra is dinamikusan fejlődő pályán maradna, ennek érdekében újabb akvizíciókat tervez, melyek közül néhányról még idén beszámolhat a vállalat. A Könyves Kálmán körúti BYD autószalonjában megtartott szerdai rendezvényen kiderült az is, hogy mélyen alulértékeltek lehetnek a pesti tőzsde autós társaságának részvényei az MBH Bank friss elemzése alapján.

Kitart stratégiai tervei mellett az AutoWallis / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Megnyitójában a hazai cégek számára is követendő példaként méltatta az AutoWallist Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója, aki szerint Magyarországon jellemzően megfontoltak, konzervatívak a befektetők, nagyon sok vállalat bankhitel felhasználásával próbál növekedni, de örömteli, hogy vannak olyan, más utat járó cégek is, mint az AutoWallis, amely jó példa arra, hogy tőkepiaci eszközök igénybevételével, átgondolt növekedési stratégia mentén is lehet jelentős sikereket elérni.

Változatlan célok, újabb felvásárlási lehetőségek

Az idei év legjelentősebb eseményei között a fő tulajdonos Wallis csoport 5,7 milliárd forintos tőkeemelését emelte ki Ormosy Gábor vezérigazgató, aki szerint a társaság tőkeoldalon és mérlegét tekintve is igen erős, melyek a vállalatcsoport hitelképességét is javítják. Emlékeztetett, hogy a társaság további öt évvel meghosszabbította az Opel márkára vonatkozó, négy régiós országra szóló importőri szerződését is, a Ssangyong márka forgalmazói jogait pedig újabb négy országra terjesztették ki márciusban.

A vállalat májusban frissítette 2028-ig szóló stratégiáját, Csehországban pedig sikerült belépniük a kiskereskedelmi piacra is. Az idei első félévben több mint 25 ezer járművet adott el a társaság, árbevétele pedig elérte a 195 milliárd forintot – összegzett Ormosy Gábor.

A legfrissebb fejlemény, hogy a vállalat részvényei szeptembertől bekerültek a régiós CECE indexbe , amitől a részvény likviditásának javulására számítanak.

Alapvetően új trendeket nem azonosított az autópiacon a tavaszi stratégiai felülvizsgálat óta eltelt időszakban a cégvezető.

Az új, cseh kiskereskedelmi piacban ugyanakkor jelentős lehetőségeket lát az AutoWallis, az erős fogyasztási képesség és a biztató gazdasági helyet miatt. Csehországban ezért szeretne még további akvizíciókat végrehajtani a társaság.

A kínai gyártók európai térnyerése Ormosy szerint folytatódni fog a szigorúbb vámkörnyezetben, miközben a verseny is egyre inkább élesedik majd. Az ügyféligények és a technológiai is átalakulóban van, ami alkalmazkodóképességet igényel az ágazat szereplőitől, melyben a társaság a versenytársai előtt jár Ormosy elmondása szerint. Az autógyártóknál is további konszolidáció jöhet, amit az AutoWallis saját piacán is érzékel.