Megőrülnek az emberek ezért a befektetésért New Yorktól Jakartáig a Fed kamatvágása előtt

A befektetők New Yorktól Londonon át Tokióig kapkodnak a befektetésre ajánlott vállalati kötvényekért, miközben a kibocsátói oldal is hihetetlenül megélénkült, így aztán gyorsan egymásra talál a globális térben a kínálat és a kereslet, és rekordot rekordra halmoz a piaci szegmens – írja a Bloomberg.

Az Uber kötvénye is felkerült a befektetések palettájára / Fotó: Shutterstock

Befektetés: Amerikától Ázsiáig mindenütt pezseg a vállalati kötvények piaca

A héten világszerte legalább 81 befektetésre ajánlott, kiváló minőségű kötvény értékesítése kezdődött meg vagy fejeződött be, ebből csak szerdán 19 az Egyesült Államokban, miután egy nappal korábban ugyanitt új országos rekordot jelentő 29 tranzakcióra került sor. Szerdán startolt el például az Uber első adósságértékesítése is, mióta a hitelminősítők kiváló minőségű vállalatként sorolták be, ám az Automatic Data Processing bérszámfejtő cég is a kibocsátók között van.

A forgalmat segíti, hogy eltérő megfontolások vezetik a kibocsátói és a vevői oldalt. Míg az intézményi befektetők és az alapkezelők még az amerikai jegybank, azaz a Fed erre a hónapra várt első kamatcsökkentése előtt akarnak vállalati kötvényhez jutni, ezzel kivédve az erre a piacra is várhatóan begyűrűző alacsonyabb kamatokat, a kibocsátók inkább az amerikai elnökválasztási kampány következtében esetleg visszatérő inflációs aggodalmakat akarják megelőzni.

Úgy tűnik, egyelőre mégis inkább a kereslet hajtja a piacot, hiszen a globális befektetési besorolású vállalati kötvények átlaghozama a keddi piaczárásra a kétéves mélypontot jelentő 4,52 százalékra csökkent.

Kedden egyébként 43,3 milliárd dollár értékben adtak el amerikai vállalati kötvényeket, ami minden idők harmadik legnagyobb forgalmát jelenti,

miközben Európában 22 kiváló besorolású vállalat és kormányzati kötődésű kibocsátó 21,7 milliárd euró forrást gyűjtött, az utóbbit szerdán további 11 kibocsátás követi a vén kontinensen.

Mindezt Ázsia sem nézheti tétlenül, az indonéz kormány, összesen 5,6 milliárd dollár értékben adott el amerikai valutában denominált kötvényeket kedden, bár ebben az esetben nem vállalati kötvényekről van szó. A japán Denso által tervezett kibocsátás viszont ebbe a kategóriába esik.