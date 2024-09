Szédületes raliba kezdett a Gloster részvénye, köröket ver a blue chipekre a parkett IT cége

Zöldben kezdte a napot a pesti tőzsde, a BÉT blue chipek többsége felfelé indult el a kezdő gongszót követően. A BUX index 0,03 százalékkal 73 582 pontig kúszott az első percekben.

Száguld a Gloster, köröket ver a BÉT nagyjaira / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Gloster viszi a prímet a BÉT-en

A rajtot a Magyar Telekom részvényei kapták el a legjobban, a távközlési cég papírjai 0,38 százalékkal 1050 forintig erősödtek, de jól kezdett a Richter és a Mol is: előbbi 0,28 százalékkal 10 800 forintig, utóbbi 0,22 százalékkal 2674 forintig kúszott a gongszót követően.

Pirosban egyelőre egyedül az OTP jegyzését látjuk, a bankpapírok 0,4 százalékkal 18 650 forintig gyengültek a kereskedés elején, egymagukban visszafogva ezzel a BUX-ota a látványos emelkedéstől.

A mai nap folyamán viszont érdemes lesz figyelni a Gloster részvényeit is: a hazai tőzsde IT cége bődületes féléves számokról számolt be első féléves gyorsjelentésében, melynek részleteit Szekeres Viktor, a cég alapítója személyesen is kifejtette a VG Exkluzív legújabb adásában. A Gloster árfolyama a jó hírek hatására 4 százalékos pluszban kezdte a napot, a papírok ezzel 910 forintig meneteltek a kereskedés első pár percében,

a forgalom pedig már most 15,5 millió forinton áll – a kurzus ezzel 6 perc alatt megcsinálta napi átlagos forgalmának negyedét.

A pesti tőzsde a nemzetközi hangulatot tekintve egyértelműen felülteljesít: a nyugat-európai indexek ugyanis szinte kivétel nélkül pirosban járnak, a DAX 0,52 százalékos, a brit FTSE 0,32 százalékos, a francia CAC pedig 0,53 százalékos gödörben kezdte a napot.

A forint gyengén kapta el a rajtot, az euróval szemben 0,13 százalékkal 394,86-ig, míg a dollárral szemben 0,01 százalékkal 352,7-ig gyengült a kora reggeli órákban.