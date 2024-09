Féktelen pesszimizmus: 35 ezer dolláros bitcoint vár egy novemberi opció – esésre rendezkednek be a kriptopiacon

Egyhavi mélypontra szakadt a bitcoin a vártnál kedvezőtlenebb amerikai és kínai gazdasági mutatók közzétételét követően, a legnagyobb kriptodeviza közel 5 százalékkal került lejjebb az elmúlt napok során, köszönhetően a kiszámíthatóbb befektetések felé forduló nemzetközi tőkének. A bitcoinon túl az ether is gyengült, a második legnagyobb kriptodeviza kurzusa 200 dollárral süllyedt – emelte ki a Bloomberg cikke.

Pesszimizmus vált úrrá a bitcoin befektetői körében / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Rossz formában a bitcoin, gyengélkedik a kriptopiac

A kriptopiac mélyrepülése a tágabb tőkepiaci fejleményeket látva távolról sem lehet meglepő: az elmúlt nap során ugyanis nem csak az amerikai, de a teljes európai tőkepiac is hatalmas gödörbe került, a szakadás kiváltó oka pedig ismét egy amerikai makroadat volt – csakúgy, mint egy hónapja, az augusztus eleji mészárlás során.

A félelmekre az pedig csak rátett egy lapáttal, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium kötelező erejű kérdéseket küldött az Nvidia vezetésének, melyek alapján a hivatal a

trösztellenes törvények megszegését feltételezheti a cégnél.

Az MI-rali királya mindezek nyomán értéke közel 10 százalékát elvesztette a keddi kereskedés során, ahogy a befektetők elfordultak a kockázatos vételek felől.

Ez a negatív hangulat pedig egyértelműen átragadt a hagyományos részvénypiacnál is sokkal rizikósabb befektetésnek számító kriptopiacra is, és nem csak a jelenlegi árfolyamokat tekintve: a befektetők a szektor jövőjét tekintve is pesszimistává váltak.

A jövőre vonatkozóan sem bizakodnak a piacok

A határidős opciók jegyzése alapján ugyanis az látszik, hogy egyre nagyobb a kereslet a bitcoin esése ellen védelmet nyújtó putok iránt, az pedig kifejezetten érdekes, hogy

nem csak a rövid, egy hét körüli lejáratú opciók iránt nő az érdeklődés,

de azok felé is, melyek a novemberi amerikai elnökválasztást követően

nyújtanának védelmet a szakadás ellen.

Nagyon gyűlnek az 55 ezer dolláros kötési árú (strike price) ügyletek iránti érdeklődők, de egy nagyobb pozíció már a 35 ezer dolláros szinten is nyílt, utóbbi november 29-ére, a választás utánra vonatkozóan

– nyilatkozta Sean McNulty, az Arbelos Markets likviditási szolgáltató kereskedési igazgatója a Bloombergnek.