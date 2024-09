Hétfőn indul Donald Trump decentralizált pénzintézete: hitelt felvenni és befektetni is lehet majd az új platformon

Saját decentralizált pénzügyi platformot indít szeptember 16-án, hétfőn Donald Trump republikánus elnökjelölt, amitől a volt elnök nem kevesebbet vár, mint a teljes hagyományos bankrendszer leváltását – írja a Cointelegraph Trump közösségi médiás bejegyzéseit idézve.

Donald Trump egyre nagyobb erőkkel harcol a kriptós közösség voksaiért / Fotó: AFP

Trumpnak már nem kell a hagyományos bankrendszer

A World Liberty Financial (WLF) néven futó platformot a volt elnök közlései szerint két fia, Donald Jr. és Eric fogja vezetni, de teljes egészében élvezi majd a politikus bizalmát és támogatását is. A WLF-et a rendelkezésre álló információk alapján valahogy úgy kell elképzelni, mint egy hagyományosan vett bankot, viszont brókeri szolgáltatásokat is kínálnak majd rajta:

a platformra regisztráltak ugyanis tudnak majd hitelt felvenni,

illetve hitelt nyújtani másoknak,

tudják majd a WLF blokkláncán tárolni a pénzüket,

egy kvázi hitelkártyát is tudnak igényelni a pénzük fedezetének függvényében, sőt,

akár még befektetni is tudnak majd bizonyos kriptopiaci eszközökbe – az viszont, hogy ez alatt pontosan milyen eszközöket kell érteni, egyelőre nem egyértelmű.

A WLF közleményeiből az is kiderül, hogy a platform eltökélt célja népszerűsíteni a dollárhoz kötött stabilcoinokat, így minden bizonnyal ezekhez is hozzá lehet majd jutni a felületen, ahogy arra is utaltak már az alapítók, hogy szoros együttműködésbe kezdtek az Aeve protokollal, ami azt sejteti, hogy

Donald Trump platformja az ethereum hálózatán fog majd futni.

A republikánus jelölt új projektjét a kriptopiaci közösségből sokan kétkedéssel, sőt, egyesek egyenesen rosszallással fogadták, úgy érzik ugyanis, hogy Trump platformja mögött semmilyen valós távlati cél nem található, a WLF elindítása mindössze saját kriptobarát hozzáállását hivatott kidomborítani – a politikus ugyanis az elmúlt egy évben egyre vehemensebben igyekszik maga mellé állítani a kriptós közösséget, hiszen az ő voksaik nagyot dobhatnának novemberi választási esélyein.

Nic Carter, a Castle Island Ventures partnere, aki egyébként Trump-szavazónak vallja magát, az üggyel kapcsolatban nemrég elmondta a Politicónak:

A WLF elindítása ötven nappal a választás előtt egyértelműen hiba, úgy érezzük, sok olyan szavazót, aki eddig mellette állt, maga ellen fordíthat vele, mivel egy átlátszó és naiv próbálkozásként tekinthetnek rá a közösség tagjai.

A projekt elindítása nem csak a kriptós közösségen belül okozott felfordulást: hekkerek egy csoportja feltörte Trump menyének és lányának X-fiókát, melyeken csaló linkeket tettek közzé a WLF-fel kapcsolatban, mások pedig hamis hirdetéseket indítottak a platform nevében – ez a botrány végül odáig fajult, hogy a WLF-nek a saját Telegram-csoportjában kellett magyarázkodnia a támogatói előtt.