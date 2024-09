Elképesztő célárral robbantott a Richter új követője

Néhány éven belül 50 százalékkal emelkedhet a Richter árbevétele, miközben folyamatosan javul az üzemieredmény-rátája is – állapítja meg a magyar gyógyszergyártó részvényeit szeptembertől követni kezdő MBH Bank. Ráadásul a Richter-részvények rendkívül alulértékeltek is, így nem csoda, hogy rögtön vételi ajánlást is kaptak új hívüktől.