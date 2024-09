Bődületes forinterősödés jöhet, ma délután minden eldől

A Fed, a forint és a befektetők is árgus szemmel figyelnek

A vártnál rosszabb számok, azaz a 4,2 százalék feletti munkanélküliségi ráta és a 165 ezer fő alatti munkaerőpiaci bővülés ugyanis azt a jelzést hordoznák a Fed számára, hogy igenis túlfeszítették már azt a bizonyos monetáris politikai húrt, és valóban a recesszió szélére sodorták a gazdaságot a munkaerőpiac túlzott lehűtésével. Ez arra engedne következtetni, hogy a növekedés felélesztéséhez lehetséges, hogy már nem elégséges a piacok által jelenleg árazott 25 bázispontos szeptemberi vágás,

hanem tényleg fél százalékkal kell megvágniuk az irányadó rátát Powelléknek.

Ennek a lépésnek egyelőre kérdéses, milyen hatása lenne a tőzsdéken: azt jelezné ugyanis, hogy valóban nagy bajban van a gazdaság, ez pedig megijesztheti a tengerentúlon befektetőket. Az is elképzelhető ugyanakkor, hogy hatalmas rali indulna be a parketten, mivel a hitelfelvétel költségeinek vártnál nagyobb csökkenése felpezsdítheti a beruházási kedvet, ezzel javíthatja a vállalati eredményeket, ez pedig felfelé tolhatja a részvényárfolyamokat is.

Az 50 bázispontos vágásnak ugyanakkor lenne egy egyértelmű vesztese és egy látványos nyertese is:

a dollár minden bizonnyal földbe állna, a forint pedig hatalmas menetelésbe kezdene a zöldhasúval szemben.

A vártnál nagyobb kamatvágás ugyanis csökkentené a dollár kamattámaszát, tágabbra nyitná a kamatmarzsot a feltörekvő piacok, így hazánk számára is, ez pedig minden bizonnyal lényegi tőkebeáramlás idézne elő a forint mellett a régiós devizák, így a zloty, a lej és a korona számára is.

A Fed sorsdöntő ülését szeptember 18-án tartják, jelenleg a befektetők 57 százalékos esélyt adnak a 25 bázispontos és 43 százalékost az 50 bázispontos kamatvágásra.