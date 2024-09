Forint árfolyam: ami fájhatott volna, és mégsem – kamatot nyesett a cseh jegybank is

Más helyzetben próbára tette volna a forint árfolyamát, most azonban nem, hogy a Magyar Nemzeti Bank keddi – és a svéd Riksbank szerdai – lépését lemásolta 25 bázispontos kamatcsökkentésével a cseh jegybank, a CNB is. A forint köszöni szépen, jól van, és nem gyengül, hanem erősödik, bár a devizapiaci befektetők által gyakran egy kalap alá vett közép-európai régióban csökkennek a kamatprémiumok.

A forint árfolyama nem gyengült a CNB kamatcsökkentése hatására, és a cseh korona és a lengyel zloty se bánta Fotó: Shutterstock

A kamatcsökkentést a régiónkban két dolog indokolja: az infláció visszavonult a jegybankok toleranciasávjába, vagy annak közelében, miközben az európai gazdasági növekedési kilátások gyászosak (amit az erőteljes belső piacukra támaszkodó lengyelek kevésbé bánnak, nem véletlenül a zloty túl is teljesíti a régiót az idén).

A kamatcsökkentés árthat a devizának, de van hogy nem

Kisebb kamat – kevésbé vonzó deviza, ez az alapszabály. A forintot és a cseh koronát nem is segítették idén a tavaly kezdődött kamatvágások, és félő volt, hogy az őszi újabb forduló megint odavág nekik. Nem ez történt, és azért, mert – egyesek számára váratlanul, másoknak nem – pajzsot tartott eléjük a Federal Reserve. Az amerikai jegybank egy hete maga is belecsapott a kamatcsökkentésekbe, és nem a sokak által várt 25 bázisponttal vágott, hanem mindjárt 50-et. Ez azt jelenti, hogy a dollárnak nem keletkezik túl vonzó kamatelőnye, ha más jegybankok is lazítanak.

A magyar jegybank után szerdán a CNB is 25 bázisponttal csökkentette kamatát. A 2,2 százalékos augusztusi cseh infláció már csaknem elérte a 2 százalékos cél, a cseh gazdaságra is depresszív hatással van a gyenge nemzetközi kereslet, mint a magyarra, ráadásul gyengén növögetnek a cseh bérek, de azért voltak a CNB igazgatóságában, akik még mindig aggódtak a szolgáltatások és az ingatlanszektor tartós inflációs nyomása miatt.

Forint euró-árfolyam: a nemzetközi hangulat most többet számít, mint a hazai

Az elemzők által előrejelzett lépést nem előzte meg és nem is követte a cseh korona és a közép-európai devizák gyengülése. Sőt. A cseh korona, a zloty és a forint euró-árfolyama valamelyest még erősödött is utána.