Csehül járt a forint

Látszólag minden a fejére állt, az MNB keddi kamatcsökkentése körül erősödött a forint árfolyama, most hogy már nincsen belföldi mozgató hír, szerdán gyengült. Az „alacsonyabb kamat – gyengébb árfolyam” szabályt tehát simán figyelmen kívül hagyta a forint, a visszatánc miatt komolyan aggódni azonban ezúttal nem érdemes, mert egy másik szabály lépett működésbe.

A forint euró-árfolyama számára nem a magyar és a cseh kamatcsökkentés a mérvadó: a piacon az euró/dollár árfolyamot figyelik, illetve a kínai gazdaságélénkítés fogadtatását / Fotó: Shutterstock

A délelőtti kereskedés utolsó órájára a forint 395,15 környékére vonult vissza a 394,2 körüli szintekről, 0,1–0,2 százalékkal gyengébb régióba a keddi záráshoz képest. Ha azonban ellenőrzésként rátekintünk a többi régiós devizára, pont ugyanennyit vesztett a cseh korona és a lengyel zloty is.

Ilyenkor érdemes megnézni, mit csinált közben az euró/dollár árfolyam, mivel mikor a régiós devizák árfolyama együtt mozog, gyakran ezt a keresztet követik, és ezt láttuk a napokban is. És valóban: az euró visszavonulót fújt a dollár ellenében, ha nem is olyan tempóban, mint a közép-európaiak. Mikor az eurót eladják és a dollárt veszik, az egy másik hüvelykujjszabály szerint gyakran nem tesz jót a feltörekvő gazdaságok devizái árfolyamának.

A forint euró-árfolyamának a Fed múlt heti kamatvágása óta történt mozgásai nem rajzolnak ki trendet, mint a fenti grafikon mutatja.

A forint euró-árfolyama: az MNB után Prágára fordul a tekintet, de még fontosabb Kína

Ami elvileg még árthatna a régiós devizáknak: az MNB kedden kamatokat csökkentett és délután várhatóan ezt teszi a cseh jegybank is, ugyancsak negyed százalékos mértékben. A visszavonuló csapathoz csatlakozott a zloty is, bár a lengyeleknél nem várható kamatlazítás, viszont a régiós társakhoz képest a zloty idén előrehaladt az erősödésben.

Tartós gyengítő hatásra mégsem számítanak az elemzők, mert a magyar és cseh kamatcsökkentésben nincsen semmi meglepetés, ráadásul az amerikai Federal Reserve múlt heti nagy kamatvágása mások jegybankok is devizakockázattól mentes utat vágott a lazításra. Szerdán délelőtt már ugyanerre az útra lépett a svéd Riksbank is (ők is 25 bázispontot vágtak). Nem lenne meglepetés, ha csütörtökön csatlakozna a svájci jegybank elnöke 13 éves mandátumának utolsó ülésén. A 25 bázispontos etapok pedig még mindig fele akkorák, mint a Fed 50 bázispontos lépése.