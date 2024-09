Erősödik a forint az EKB kamatdöntését követően, nem okozott meglepetést a jegybank

Az előzetes elemzői várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 3,5 százalékra csökkentette az Európai Központi Bank (EKB) monetáris tanácsa az eurózóna irányadó kamatát – derült ki a központi bank honlapján olvasható közleményből. Erősödésbe kezdett a forint a hírre.

Nem okozott meglepetést az EKB, hozták a várt 25 bázispontos kamatcsökkentést, erős oldalára került a forint / Fotó: Getty Images

A döntés értelmében

az aktív oldali rendelkezésre állás kamatlába 4,5 százalékról 3,9 százalékra,

a refinanszírozási műveletek kamatlába 4,25 százalékról 3,65 százalékra,

az irányadónak tekintett betéti rendelkezésre állás kamatlába pedig 3,75 százalékról 3,5 százalékra csökkent.

A kamatvágáshoz mellékelt közleményében az EKB vezetése kiemelte: az infláció a várakozásainak megfelelően csökkent az elmúlt hónapokban, és ugyan az év második felében jó eséllyel felfelé kúszhat a ráta, a tanács így is indokoltnak látta a hitelfelvétel költségeinek megnyirbálását – nem kis részben az eurózóna gazdaságának gyengélkedése nyomán.

Előremutató várakozásait tekintve az EKB úgy kalkulál, az infláció

az idén átlagosan 2,5 százalék lehet,

ez jövőre 2,2 százalékra zsugorodhat,

míg 2026-ban 1,9 százalékra mérséklődhet,

a gazdasági növekedést tekintve pedig

0,8 százalékos idei éves bővüléssel számolnak, amit

1,3 százalékos növekedés követhet jövőre,

2026-ban pedig már 1,5 százalékos bővülésre számítanak.

Reagálnak a piacok, erősödik a forint

A döntésre a piacok visszafogottan reagáltak, az európai tőzsdék továbbra is erős oldalukon maradtak, az amerikai indexek határidős jegyzése minimális korrekciót mutatott, a pesti tőzsde nagyjai pedig továbbra is lényegi pluszokat mutatnak napon belül. A forint erősödésbe kezdett az euróval szemben, 396,6 környékéről 395,8-ig ugrott a jegyzés a bejelentést követően, és a dollárral szemben is javult a napi mérleg, 359,5 környékéről 359,07-ig javított a hazai deviza. Ezzel párhuzamosan

az euró erős oldalára mozdult el a dollárral szemben,

igaz, minimális mozgást láttunk, 0,07 százalékkal került feljebb az euró-dollár kereszt.

A visszafogott piaci reakció mögött minden bizonnyal az állhat, hogy a döntés semmilyen mértékben nem lepte meg a piacokat, hiszen a befektetők gyakorlatilag teljes bizonyossággal várták a döntés bejelentését, ahogy a további kivárás is megjelenhet az okok között: a befektetők ugyanis egyrészt várják Christine Lagarde elnök asszony beszédét, amelyben kifejti a döntés hátterét, viszont a jövő heti Fed-döntést is egyre többen várják, így a felemás reakciók és az oldalazás teljes mértékben megalapozottnak tekinthetők.