A mindennapok részévé teszi a mesterséges intelligenciát a távközlési óriás

Új hároméves növekedési tervvel állt elő a T-Mobile, amely 2027-ig felpörgetné készpénztermelését, amiből a távközlési óriás befektetőinek is jókora szeletet juttatna vissza.

A mesterséges intelligencia segítségével nőne még nagyobbra a T-Mobile / Fotó: AFP

Az amerikai telekommunikációs társaság három éven belül éves szinten 18-19 milliárd dollár tisztított cash flow elérését tűzte ki célul a szerdán San Franciscóban tartott befektetői napon. Az ambiciózus célokat az erős ügyfélszámbővülésre, valamint a Nvidiával és a ChatGPT-t fejlesztő Open AI-jal kötött új technológiai együttműködésre alapozzák.

MI, 5G és streaming a növekedés kulcsa

Az Egyesült Államok három legnagyobb távközlési cége közé tartozó vállalat streamingszolgáltatásokat is kínáló prémium-előfizetéses csomagjait egyre nagyobb arányban veszik igénybe a felhasználók, Mike Sievert vezérigazgató pedig 2028-ra már 12 millió 5G-s széles sávú előfizetéssel számol.

A vállalat az OpenAI-jal együttműködve IntentCX néven új, mesterségesintelligencia-alapú döntéshozatali platform indításán dolgozik a személyre szabottabb ügyfélmegoldások érdekében.

Emellett együttműködik majd

az Nvidiával,

az Ericssonnal

és a Nokiával is

a mesterséges intelligenciát alkalmazó mobilhálózatok tervezésében. A hálózati innovációkra 9-10 milliárd dolláros beruházási keretet különített el a cégcsoport.

A befektetőknek is többet oszt vissza a T-Mobile

A kedvező trendeken felbuzdulva a szolgáltatásokból származó bevételeket 2027-re 75–76 milliárd dollár közé várják, miközben a korrigált alaperedmény (EBITDA) 38–39 milliárd dollárra emelkedhet ekkorra.

A javuló teljesítményből a befektetők is jókora juttatásra számíthatnak, a T-Mobile ugyanis a következő három évben összesen 50 milliárd dollárt fordítana osztalékfizetésre és a részvényárfolyamot erősítő sajátrészvény-vásárlásokra.

Az elemzők visszafogottan fogadták a vezetőség új terveit, amiben szerepet játszik az is, hogy a piaci konszenzus eddig is a menedzsment által most bejelentettel nagyjából egybevágó, 18,9 milliárdos cash flow-ra számított 2027-es távlaton.

Semmi olyan nem szerepel az előrejelzésben, ami így vagy úgy megváltoztatná a részvény megítélését

– mondta a Reutesnek Craig Moffett, a MoffettNathanson elemzője, hozzátéve, hogy a T-Mobile a telekommunikációs szektor egyik legjobb szereplője.