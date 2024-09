Milliárd dolláros cégérték mellett vont be tőkét az Olsen ikrek luxusmárkája, nem is akárkiktől

Nagyjából 1 milliárd dolláros cégértéken vont be tőkét az Olsen ikrek által alapított divatmárka, a The Row. A befektetők között van többek között a Chanel mögött álló Wertheimer család és a L’Oréal-örökös Francoise Bettencourt-Meyers. Mind a két esetben az ügyletet a családi befektetési vállalat intézte, a Wertheimer fivérek esetében ez a Mousse Partners, Bettencourt-Meyers esetében pedig a Tethys Invest.

Az Olsen ikrek a divat világában is megtalálták a számításukat / Fotó: J. Lee / FilmMagic / Getty Images

A Bloomberg információi szerint más befektetők is lehetnek a ügyletben. A The Row-t a gyerekszínészként híressé vált Olsen ikrek még 2006-ban alapították, és a cég a visszafogott luxus terén vált elismert márkává, többször megjelent a párizsi divathéten is. A cég Margaux bőrtáskájáért akár 7 ezer dollárt is elkérnek.

Az Olsen ikrek befektetői

Az Alain és Gerard Wertheimer féltestvére, Charles Heilbronn által vezetett Mousse tavaly többek között a Rothschild & Co befektetési bank tőzsdei kivezetésében is részt vett, de a Chanel mellett számos startupban rendelkezik befektetésekkel. A testvérpár tagjai egyenként 43 milliárd dolláros vagyonnal rendelkeznek a Bloomberg Billionaire’s Index adatai szerint.

Bettencourt-Meyers a leggazdagabb nő Európában, főként a L’Oréalban fennálló 34,73 százalékos részesedésének köszönhetően, vagyonát mintegy 84 milliárd dollárra becsülik. A Tethys a francia divatmárka Sezane-ba is fektetett, ahogy a Ceva Sante nevű, állatgyógyszereket és vakcinákat készítő cégbe is.