MNB Fogyasztói percek – Banki kibercsalások útvesztője, avagy hogyan ne sétáljunk csapdába? – 2. rész

Az MNB-hez számos olyan panasz is érkezett, mely szerint az ügyfelek jóhiszeműségét vagy hiszékenységét használták ki a csalók. Több ügyfél is elmondta, hogy a hívó nagyon megnyugtatóan és lassan beszélt, kedves és segítőkész volt, technikai segítséget is adott. Sok esetben viszont ennek épp az ellenkezőjét tapasztalták, a hívó hadart, sürgető volt a hangneme, a háttérben is nyüzsgés hallatszott, mintha egy telefonos ügyfélszolgálaton több ügyintézővel lenne egy légtérben és többeket át is kapcsoltak egy másik „ügyintézőhöz”.

Volt, hogy adományt gyűjtöttek, nyereményjátékot hirdettek, de visszaéltek hatóságok, a kormány, az államkincstár, a rendőrség és az MNB nevével, logójával vagy akár telefonszámával is. Az egyik ügyfél elhitte, hogy ha a kapott számsort, vagyis az „ellenőrző kódot” az összeg mezőbe, a „szinkronizálás” szót a megjegyzésbe beírja, akkor csak a számlaszáma valódiságát ellenőrzik, és meg fogja kapni a nyereményét. Helyette azonban az „ellenőrző kód” összegével megterhelték a bankszámláját, hiszen valójában nem szinkronizációt, hanem önszántából átutalást indított megtévesztés következtében. Volt olyan eset is, ahol a károsult a csalók kérésére a hívás során lejátszott sípszó után az „automatának” adta meg a kért adatokat.

Számtalan módszerrel támadhatnak tehát a csalók, amelyek folyamatosan változnak. Nemcsak az idősek, de minden korosztály vagy társadalmi csoport lehet célpont, és akár bármikor újra megkereshetik a szélhámosok vagy eladhatják az adatokat más bűnözőknek, annak az adatait is, aki korábban már csalás áldozata volt. Fontos tudni, hogy ha van online hozzáférése más személy, például családtag számlájához (állandó meghatalmazottként, számla feletti rendelkezőként vagy épp társtulajdonosként), akkor a netbankján/mobilbankján vagy akár a társkártyáján keresztül az ő pénzeszközeihez is hozzáférést engedhet a csalóknak. Az egyik áldozat internetbankján keresztül például a csalók a lánya számláján lévő összeget is megszerezték így, pedig csak a cipőjét akarta eladni.

Hogyan védekezhet? Győződjön meg a tartalom valódiságáról, alaposan fontolja meg a mellékletek letöltését, applikációk vagy szoftverek telepítését, a hivatkozásokra való kattintást! Csak a szolgáltatók hivatalos weboldalán vagy mobilapplikációjában fizesse ki a számláját, telefonon soha ne adja meg a betéti vagy hitelkártyája PIN-kódját, CVV/CVC-kódját, online banki jelszavát vagy hitelesítési kódját.

Igényeljen – az MNB ajánlása alapján rövidesen díjmentesen biztosítandó – biztonsági célt szolgáló azonnali tranzakciófigyelési (számla- és kártyafigyelési) szolgáltatást a visszaélések észlelése, későbbi visszaélések megelőzése érdekében! Állítson be számlájához és kártyájához napi és tranzakciós limiteket, online vásárlási limitet vagy korlátozást, továbbá bankkártyája földrajzi használhatóságának korlátozását, amennyiben van rá lehetőség, használjon egyszerhasználatos (digitális/virtuális/web) kártyát!