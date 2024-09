Morgan Stanley: ideje profitot realizálni ezeken a részvényeken

Itt az ideje realizálni a defenzív részvényeken az elmúlt hónapokban generált profitokat, a következő hetek ugyanis lényegi átrendeződést hozhatnak a tőkepiacokra – fejtette ki véleményét a Morgan Stanley Michael Wilson vezette elemzői csapata egy friss jegyzetben.

A Morgan Stanley szerint ideje hátra hagyni a defenzív részvényeket / Fotó: Shutterstock

Hátra hagyná a defenzív szektort a Morgan Stanley

Az elemzők kiemelték: a defenzív részvények, azaz azok a papírok, melyek a gazdasági bizonytalanság idején is jó teljesítményt tudnak nyújtani (egészségügy, közművek) az elmúlt hetek relatív felülteljesítése nyomán már egyre borsosabb árazás mellett forognak, így már alapjáraton is érdemes lehet kiszállni belőlük, de a héten érkező amerikai makroadatok körüli potenciál csak tovább növeli ennek a lépésnek a fontosságát.

A szakértők ugyanis úgy logikáznak, ha a friss adatok – PCE infláció és munkaerőpiaci adatok – a vártnál jobban alakulnak a hét második felében, akkor a piacok elkezdhetnek visszarotálni a növekedési papírok felé, azt látva, hogy a Fed nagy vágása megadta a kellő lökést a gazdaságnak, ami a részvénypiacok további felfutását eredményezheti. Ebben a futamban pedig a defenzív papírok rendre alulmaradnak a nagy, ciklikus sztárpapírokkal szemben.

A defenzív papírokon való profitrealizálás egyértelműen logikus lépésnek tűnik, főként a munkaerőpiaci adatokkal kapcsolatos bizonytalanság miatt

– emelték ki az elemzők.

A piacok további menetelése pedig már gyakorlatilag meg is kezdődött: a Fed múlt szerdai döntését követően az S&P 500 index ismét történelmi csúcsra futott, 20,5 százalékosra nyújtva ezzel a világ legnagyobb tőkepiacának idei felfutását.

A tőzsdék jó teljesítménye a kriptopiacot is magával húzta: az amerikai részvénypiac és az alternatív devizapiac mozgása közti együttható több mint két éve nem látott magasságba szökött, ami arra enged következtetni, hogy a befektetők kockázatvállalási kedve a bizonytalan gazdasági helyzet ellenére is kezd visszatérni, minden bizonnyal nem kis részben a Fed lazuló kamatpolitikája nyomán is.