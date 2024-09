Nagyot vágott a Fed, mégis véget érhet a kötvényrali

Beszédében Powell hangsúlyozta, a vágás mértéke inkább elővigyázatosság, és nem jelenti azt, hogy a jövőben is ekkora lépésközökre kell számítani. Ezenfelül nyomatékosította a jegybank adatvezérelt mivoltát, valamint az infláció helyett inkább a munkaerőpiacra terelődő figyelmet.

A sajtótájékoztató után a hozamgörbe távolabbi pontjain meg is indult a korrekció, a 10 éves kötvény hozama (a cikk írásának pillanatában 22:30) 10 pontot pattant a tegnapi 3,6 százalék környéki aljakról. Rövid távon egyelőre működik a régi piaci bölcsesség, „buy the rumour, sell the fact”, de a következő hónapokban is érdemes kiemelt figyelemmel követni a munkaerőpiaci adatokat, és felülvizsgálni a hosszú kötvények szerepét a hagyományos 60-40 portfóliókban. Ha a recessziós félelmek nem nyernek megerősítést, könnyen kiárazódhat egy-két kamatvágás, és villámgyorsan újra láthatunk 4,00 százalék körüli hozamszinteket.

Szerző: Lugosi Barnabás, az MBH Alapkezelő portfóliómenedzsere