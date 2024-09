A Trump-trade után itt a Harris-trade is az amerikai tőzsdéken

Miután Kamala Harris esélyei az elnökség megnyerésére a Donald Trumppal folytatott keddi elnökjelölti vitát követően javultak, szerdán ralizni kezdtek az amerikai napenergia-részvények – írja a The Street online üzleti portál.

Akárcsak a többi napenergia-részvény, a First Solar is nagyot drágult / Fotó: Firstsolar

Kapósak voltak a napenergia-részvények, köztük a First Solar

A Biden-kormányzat – és feltehetően Kamala Harris is – a napenergiát a hosszú távú energiaellátás alapvető elemének tekinti. A nagyjából két éve elfogadott inflációcsökkentő törvény adókedvezményeket is nyújt a szektornak.

A Standard & Poor’s 500 index kosarában szereplő napenergia-részvények közül szerdán a First Solar árfolyama emelkedett a legnagyobb mértékben, 15,2 százalékkal, egészen 239,84 dollárig, ezzel idén eddig már 39 százalékkal értékelődtek fel a papírok.

A magyar piacon is aktív First Solar napelemeket és energiarendszereket tervez, gyárt és értékesít. Az arizonai Tempe-ből irányított vállalat projektfejlesztési, mérnöki, építési és karbantartási szolgáltatásokat is nyújt. A gyárai viszont Ohióban, Malajziában, Vietnámban és Indiában vannak.

Az indexen kívüli többi napenergiacég közül a leginkább az új-mexikói Array Technologies brillírozott, amelynek kurzusa 16 százalékkal, 6,6 dollárig száguldott. A vállalat talajra szerelhető napelemes rendszereket épít és értékesít az Egyesült Államokban, Spanyolországban, Brazíliában és Ausztráliában. Berendezései kialakításuknak köszönhetően képesek tengelyük önműködő beállítására és a fotovoltaikus panelek pontos orientálására, hogy kvázi napraforgókként a nap optimális pozíciója felé mutassanak, ami jelentősen javítja a napenergia hasznosítását.

Jó néhányan felkapaszkodtak még a ralira

A szektor cégei közül figyelemre méltó volt még

az Enphase Energy 5,7 százalékos,

a Canadian Solar 11,8 százalékos,

a Fluence Energy 11,5 százalékos,

a Sunrun 11,3 százalékos

és a Shoals Technologies 10,2 százalékos drágulása.

A tőzsdén kereskedett Invesco Solar alap (ETF) 6,3 százalékkal, 40,49 dollárra erősödött, miközben a szélenergiára fókuszáló First Trust Global Wind Energy ETF árfolyama 2,4 százalékkal, 17,10 dollárra nőtt.