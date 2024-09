Nincs megállás a lejtőn, tovább esett a pesti tőzsde

Folytatódott a budapesti tőzsde napok óta tartó gyengélkedése, ugyanakkor az alacsony forgalom arra utal, hogy a kereskedők a szerdai amerikai inflációs adat és a csütörtöki Európai Központ Bank kamatdöntés előtt kivárásra játszanak.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A múlt hét csütörtök óta tartó esés így tovább folytatódott, igaz ezt a nemzetközi negatív hangulat is hajtotta, ugyanis a vezető európai tőzsdeindexek is 1 százalék körüli esésben zártak, míg a tengerentúlon a Dow Jones a kereskedés első másfél órája után fél százalékos esést mutat, és a Nasdaq is csak minimális emelkedésben van, ahogy az S&P 500 is.

A Budapesti Értéktőzsde így a nap végére 0,46 százalékos mínuszt szedett össze, 71 742 ponton zárt. A blue chipek közül az OTP 0,63 százalékot vesztett értékéből, 18 050 forintot értek a bank részvényei a nap végén. A Mol esésében alighanem szerepet játszott az olajárak 2 százalékot meghaladó zuhanása is, ennek ellenére az olajtársaság papírjai csak 0,61 százalékot veszítettek értékükből, így 2 616 forinton zárták a kereskedést.

Elkerülte viszont a negatív hangulat a Richter részvényeit,

a gyógyszergyártó ugyanis 0,19 százalékos erősödésre volt képes, így 10 650 forinton zárt a részvény. A Magyar Telekom árfolyama 0,78 százalékos esés után 1018 forint volt a nap végén. A nap nyertese a Duna House volt, mely egy cseh elemzőcégtől kapott kedvező célárat, így 4,03 százalékos erősödés után 930 forintos árfolyamon zárt.

A forint a hétfői gyengülés után enyhén erősödni tudott, így délután fél 6 körül az euró árfolyama 396,7 körül mozgott. A magyar fizetőeszközt még a kedvező, ezért alacsonyabb kamatra utaló inflációs adat sem rengette meg.