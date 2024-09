Több irányból kapott hatalmas pofont az Nvidia, bődületesen beszakadt az árfolyam – érdemes most beszállni?

Korábban soha nem látott mértékben szakadt be a tegnapi részvénypiaci mészárlás nyomán Jensen Huang, az Nvidia alapítójának vagyona: a világ 18. leggazdagabb embere 10 milliárd dollárt veszített vagyonából, amely így 94,9 milliárd dollárra mérséklődött – Huangnak azonban még így is kirobbanóan jó éve van, ugyanis a vagyonvesztést követően is 51 milliárdos pluszban jár idén.

Jensen Huang, az Nvidia atyja nem lehet most túl boldog / Fotó: AFP

Megroppant az Nvidia árfolyama

Kedden két ostor is csattant az Nvidián: egyrészt a vártnál rosszabb amerikai gyári termelékenységi adatok publikálását követően begyulladt befektetők elsőként kiemelten kockázatosnak tekintett, főként csipipari befektetéseiktől szabadultak meg.

A vesszőfutás azonban a tőzsdezárást követően sem ért véget: az amerikai igazságügyi minisztérium ugyanis bejelentette, hogy különböző trösztellenes törvények vélt megszegéséről kívánnak információkat kapni az Nvidiától.

Erre a két fejleményre pedig a cég árfolyama közel 10 százalékos gödörbe került a nap végére.

A nyomozók azt gyanítják, az Nvidia azt követően, hogy csipjeinek kvázi helyettesíthetetlenségével a globális ellátási lánc egyik legfontosabb tagjává vált, visszaél monopolhelyzetével. Többek közt úgy, hogy mesterségesen megnehezíti ügyfelei számára a versenytársak termékeire való átváltást, illetve bünteti a nem kizárólag az ő termékeit használó partnereit.

Az Nvidia a megkeresésre egyébként nyilvánosan mindössze annyit válaszolt, hogy a csipjeit kiugróan jó teljesítményük és minőségük miatt választják a megrendelők, nem pedig a vélt visszaélések következtében.

Gödör után hegymenet?

Az ilyen hatalmas részvénypiaci esések után rendre felmerül a befektetőkben, hogy egy rövid ideig tartó hullámvölgy alján vagyunk-e, avagy csak egy hosszabb távú mélyrepülés előszelét tapasztalhattuk meg a tőzsdén. A kérdés természetesen a Bloombergnek nyilatkozó elemzőkben is felmerült, akik kiemelték:

a Wall Street félelemindexe, a VIX nagyon megemelkedett az elmúlt 24 órában,

jelenleg 43 százalékkal van feljebb, mint az előző napokban. Ez pedig azt sejteti, hogy bőven lehet még volatilitás a piacban, főleg, hogy a befektetők árgus szemekkel várják a pénteki munkaerőpiaci adatot, mely egy újabb esés vagy felpattanás katalizátora is lehet.