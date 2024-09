Padlóra küldi az amerikai acélgyártót a kampány - politikai közös nevező a hazai tulajdon

Bezárja acélgyárait a US Steel, ha kútba esik a Nippon üzlet. Amerikában kampánytéma lett, hogy a japánok felvásárolják a régi, nagyhírű vállalatot. Most úgy tűnik, hogy a US Steel hazai kézben maradása közös nevezőre hozta Biden elnököt, s a két elnökjelöltet: Trump volt elnököt és Harris alelnököt is.

Harris, Bidenhez hasonlóan, nem mondta kifejezetten, hogy blokkolná az üzletet, de... / Fotó: Shutterstock

A Nippon Steel egy nagyjából 14,1 milliárd dollár értékű, az adósság-átvállalásokkal együtt 14,9 milliárdos, teljes egészében készpénzes üzlet keretében vásárolná fel a pittsburghi U. S. Steel acélgyártót, amely kulcsszerepet játszott az Egyesült Államok iparában. Tavaly decemberben a felvásárlási terv hírére 30 százalékot emelkedett a részvény árfolyama. A papír idei teljesítménye mínusz 23 százalék. Csak kedden 6 százalékot esett a kurzus, miután Kamala Harris demokrata elnökjelölt hétfőn azt mondta, hogy a U.S. Steelnek továbbra is hazai tulajdonban kell maradnia.

Korábban Biden elnök és Donald Trump republikánus elnökjelölt is a megállapodás ellen foglalt állást.

Ráadásául, az Egyesült Acélmunkások szakszervezete is ellenzi a felvásárlást.

Harris, Bidenhez hasonlóan, nem mondta kifejezetten, hogy blokkolná az üzletet, de megjegyzéseit széles körben úgy értelmezték, mint egy újabb akadályt ami a U.S. Steel előtt tornyosul. Vagyis akár Trump nyer, akár Harris, az új adminisztrációtól sem várhat támogatást a terv.

David Burritt, a U.S. Steel vezérigazgatója, arra emlékeztetett, hogy a japán Nippon Steel közel 3 milliárd dollárt ígért a pittsburghi vállalat régebbi gyárainak felújítására, ami kritikus fontosságú a versenyképesség javítása és a munkahelyek megőrzése szempontjából.

A U.S. Steel jelentős veszteségeket szenvedett el a 2020 előtti évtizedben, amikor a magas költségekkel és az alacsony acélárakkal küzdött. Az elmúlt évek acélpiaci áremelkedései nyomán ugyan újra nyereséges lett a U.S. Steel, de a gyengülő feldolgozóipar vérszegény kereslete most leolvasztja a profitot.

Eközben 2020 óta áll a U.S. Steel Detroit és St. Louis közelében található gyárainak egy része, mintegy 4 ezer főt megfosztva a munkától.

A Nippon Steel 55 dolláros részvényenkénti készpénzes ajánlata

kiütötte a versenyből a rivális ajánlattevő Cleveland-Cliffst. A U.S. Steel részvényesei idén tavasszal jóváhagyták a Nippon Steel ajánlatát. A részvényt szerdán 36 és 37 dollár között jegyezték.