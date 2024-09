Piaci vérengzés után próbál talpra állni a forint – vajon sikerül neki?

Nem tud erőt gyűjteni a tegnapi gyengülést követően sem a forint. A hazai fizetőeszköz a 394-es szinten ingadozik az euróval szemben, ennél érdemben feljebb, de lejjebb sem tudott kerülni szerda reggel. Fél kilenckor 393,9 forintot kértek egy euróért.

Fotó: Shutterstock

A magyar pénznek nem kedvez a hirtelen borúsra forduló nemzetközi befektetői hangulat, az amerikai tőzsdék keddi jelentős zuhanása, valamint a piaci félelemindexnek is nevezett, volatilitást mérő VIX kilengése sem a tengerntúlon. Az S&P 500 index 2,1 százalékos, a Nasdaq pedig 3,3 százalékos eséssel zárt. Legutóbb egy hónapja volt ilyen rossz napja az amerikai részvénypiacnak.

Emellett a dollár is erősödésnek indult tegnap, ami hagyományosan ugyancsak a rizikósabb eszközök, köztük a feltörekvő piaci devizák vitorlájából fogja ki a szelet. Az amerikai devizával szemben ezzel együtt reggel 0,2 százalékot nyert a forint, a keresztárfolyam a 356,1-es szintig jött vissza – igaz, volt is honnan, hiszen az előző nap még a 357-es szint fölött is járt a kurzus.

A forint ellen szól még az is, hogy a jegybank fokozatos kamatcsökkentései következtében jócskán megfogyatkozott a valutánk kamatelőnye a többi fizetőeszközzel szemben.

A magyar fizetőeszköz gyengélkedése ugyanakkor most nem feltétlenül országspecifikus, amire az enged következtetni, hogy a régiós devizákkal, a cseh koronával és a lengyel złotyval lényegében együtt mozog ma reggel a forint: előbbit 15,7 forinton, utóbbit 92 forinton jegyzik jelenleg.