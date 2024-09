Pluszba verekedte magát a Richter, gyenge bőrben a forint

Ahogy a pénteki nagy lefordulásból is kimaradt a pesti börze, hétfőn sem tartott lépést a veszteségeik egy részét ledolgozó főbb európai és a jól startoló amerikai tőzsdeindexekkel. A BUX 0,3 százalékkal, 72 075 pontra csökkent, miközben jelentősebb európai társai mind 0,8-1 százalék körüli pluszban álltak késő délután. Bár Nyugaton a helyzet alapvetően változatlan, a befektetők ma mégis kissé felbátorodtak az amerikai és az európai jegybank – elemzők által valószínűnek ítélt – kamatvágásai reményében, illetve arra is felfigyeltek a piacokon, hogy a tőzsdei forgalom nagyságrendje nem utal a részvények brutális kiárusítására.

Apropó, hétfőn ideheza is meglehetősen alacsony volt a forgalom az azonnali részvényszekcióban, ahol mindössze alig több mint 5,1 milliárd forint értékben jöttek létre kötések.

A tőzsdezárás előtt érkezett kisebb emelkedő hullámnak köszönhetően a Richter végül 0,3 százalékkal, 10 630 forintra drágult, a Magyar Telekom pedig 1026 forintos záróértékével stagnálásra mentette a napot.

Az OTP árfolyama viszont 0,7 százalékkal, 18 165 forintra, míg a Molé fél százalékkal, 2632 forintra süllyedt, pedig az olajtársaság hétfőn közölte, hogy megállapodott az Oroszországból származó kőolaj szállításáról.

A forint is gyenge bőrben kezdte a hetet. A nemzetközi piacokon – talán az EKB csütörtökre várt kamatvágását megelőlegezve – dinamikusan erősödő dollár az euróra is rávert majd fél százalékot, a forintra pedig közel 1,2 százalékot. Így aztán az euróval szemben is sokat veszített értékéből a hazai pénznem. Késő délután a közösségi deviza egységéért 396,9 forintot kellett adni a bankközi devizapiacon.